مصر والكويت
الخميس 22 أكتوبر 2020 12:16

اعتداء وحشي على طبيبة مصرية في الكويت ووزيرة الهجرة تعلق "زهقنا من الشائعات"

وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم
وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم
أرشيفية
رغم أن وزارة القوى العاملة المصرية نشرت تفاصيل الاعتداء على طبيبة مصرية في مقر عملها في أحد مستشفيات الكويت على يد مواطن كويتي، إلا أن وزيرة الهجرة المصرية رأت أنها مجرد شائعات.

وكانت وزارة القوى العاملة قالت في منشور على فيسبوك إن الطبيبة المصرية (ل. ر. م. ع) تعرضت لحادثة اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين، بمقر عملها بمستوصف مبارك الكبير الشرقي في الكويت.

وفى تقريره لوزير القوى العاملة، أوضح الملحق العمالي في الكويت أحمد إبراهيم أنه قام بالتواصل مع الطبيبة التي تعمل طبيبة أسرة بمستوصف مبارك الكبير الشرقي منذ  عام 2010.

وحكت الطبيبة أنها تعرضت لحادثة الاعتداء بالسب والضرب أثناء الكشف على "أُذُن" أحد المواطنين بمستوصف الرقة محل دوامها يوم الجمعة، حيث احتجزها المواطن بغرفة الكشف الخالية من الكاميرات وانهال عليها بالضرب والسب، وأصابها بكدمات وقطع جزءٍ من اللسان. 

وأضافت الطبيبة، وفقا للملحق العمالي، أنها لم تتمكن من طلب الأمن فاستغاثت صارخة بزملائها الذين حضروا وشاهدوا المعتدى مستمر في ضربها بحضورهم، وعندما حاولوا أن يوقفوا قام بسبهم وانصرف.

وأضاف الملحق العمالي قائلا إن الطبيبة بعد ذلك قامت بالاتصال بزوجها وانتقلا إلى مخفر شرطة الرقة وتم تحرير محضر رسمي بعد أن حصلا على تقرير طبي من مستشفى عيدان بالإصابات.

و علّقت الوزيرة نبيلة مكرم على منشور يحكي قصة الاعتداء على الطبيبة قائلة إنه حدث فعلا مشاجرة دون تعد على المواطنة المصرية، وأنها بخير ولا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل لتضليل الرأي العام.

وأضافت أن "الحادث فردي" وتابعت "زهقنا من الاشاعات والتضليل".
 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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اعتداء وحشي
طبيبة مصرية
الكويت
نبيلة مكرم

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