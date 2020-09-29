تونس
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 21:51

اعتداء كاد يقتل نائبا في ائتلاف الكرامة التونسي.. ما علاقة عبير موسى؟

راشد الغنوشي يزو النائب أحمد موحى في المستشفى بتونس
مواقع التواصل
استنكر نواب ائتلاف الكرامة التونسي الاعتداء على زميلهم في الحزب أحمد موحى الذي كاد أن يودي بحياته بعد أن تعرض لضربات سيف على مؤخرة رأسه، فجر أمس، بجهة بنزرت.

ونشر رئيس الائتلاف سيف الدين مخلوف، تدوينة عبر حسابه في فيسبوك قال فيها إن محاولة اغتيال موحى، هي نتيجة للتحريض الذي يمارسه حزب التجمع الدستوري الذي تقوده عبير موسي.

وفي تدوينة أخرى اليوم، أكد مخلوف نجاح العملية الجراحية التي خضع لها موحى بالمستشفى العسكري في تونس العاصمة. 

وفي فيديو قصير، طمأن النائب موحى الجميع على حالته، مؤكدًا أن الاعتداء كان بهدف القتل، مشيرًا إلى "يد الغدر" التي وجهت هذه الضربة، لكنه نجا منها مشدًدا على أن معنوياته لم تتأثر مما حدث.

بالمقابل دعا رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، السلطات المعنية إلى التحرك من أجل معرفة المتسبب في الجريمة، وقام بزيارة النائب موحى في المستشفى العسكري بالعاصمة حيث نقل إليه عقب الحادث ويخضع للعلاج والمراقبة الطبية.

واطمأن الغنوشي على صحّة النائب معبّرا عن تضامنه معه وتنديده الشديد بهذه "العملية الشنيعة"، ومؤكدا على وقوف المجلس إلى جانبه واستعداده الدائم لحماية كافة النواب.

وكان المجلس قد أصدر بيانًا دان فيه حادث الاعتداء "الخطير والجبان" الذي استهدف النائب موحى، وأكد أنه تابع الأمر مع والي بنزرت ومصالح وزارتي الصحة والداخلية.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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