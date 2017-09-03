هولندا
الأحد 3 سبتمبر 2017 10:23

اعتداء عنصري على مسجد قيد الإنشاء شرقي هولندا

اعتداء على مسجد تحت الإنشاء شرقي هولندا
الأناضول
نفذت مجموعة من اليمين المتطرف، اعتداءً على مسجد "التوحيد" التابع لوقف الديانة التركي، في هولندا.

وقالت مصادر محلية إن أعضاء من حركة "إد فيرزيت" (اليمينية المتطرفة)، علقوا لافتة تحمل عبارات عنصرية، على مئذنة المسجد الذي تجري أعمال بنائه في مدينة "فينلو" شرقي البلاد.

وتحمل اللافتة عبارات مكتوبة باللغتين التركية والهولندية مضمونها: "ابتعد عن هنا، فهولندا لنا، لا نريد مسجدا في حيّنا، لا نريد الإسلاميين".

وتبنت الحركة الاعتداء ونشرت صورة اللافتة والمنفذين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مكتوبة تحتها عبارة: "قمنا باحتلال المسجد".

وقال أحمد دورسون، المشرف على أعمال المسجد، التابع لوقف الديانة التركي: "لأول مرة منذ 30 عاما يقع اعتداء من هذا القبيل في المنطقة".

وأوضح أن الشرطة أوقفت منفذي الاعتداء وعززت من إجراءاتها الأمنية حول المسجد.

المصدر
الأناضول
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مسجد
هولندا
الإسلاموفوبيا
المسلمون في أوروبا
اليمين المتطرف

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