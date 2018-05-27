الإسلاموفوبيا
الأحد 27 مايو 2018 15:29

اعتداء على مسجد في العاصمة الألمانية أثناء صلاة الفجر

صورة أرشيفية لمسجد في برلين تعرض لاعتداء من قبل مجهولين في 11 مارس
غيتي
تعرض مسجد يونس إمره في العاصمة الألمانية برلين فجر اليوم الأحد إلى اعتداء من قِبل مجهولين.

وبحسب مراسل الأناضول، فقد قدم مجهولون فجر اليوم نحو المسجد التابع للشؤون الدينية للاتحاد التركي الإسلامي في حي ويدنغ، وكتبوا على مدخل المسجد كلمة "عفرين"، وعبارات تتضمن تهديداً.

وقال كنعان قورتبجر رئيس جمعية المسجد إنّ الاعتداء جرى أثناء أداء المصلين لصلاة الفجر.

وأوضح قورتبجر أنّ المصلين لم يتمكنوا من رؤية المعتدين، بسبب هروبهم فور تنفيذ اعتدائهم.

وأشار قورتبجر إلى أنّه تمّ إبلاغ الشرطة بالحادثة، وأنّ الأخيرة أجرت التحقيقات الميدانية اللازمة لكشف الجهة الضالعة في الاعتداء.

وذكر رئيس جمعية المسجد أنّ القنصل التركي في برلين مصطفى جليك جاء إلى المسجد لأخذ معلومات عن الحادثة.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
ألمانيا
برلين
اعتداء

اقرأ أيضا

Thumbnail
مدافع ليفربول: إصابة صلاح وراء ضياع لقب أبطال أوربا
Thumbnail
شاهد: لاجئ سوري يعيد المصاحف القديمة للحياة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم