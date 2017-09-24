ألمانيا
الأحد 24 سبتمبر 2017 22:15

اعتداء على مسجد الفاتح في ألمانيا

عبارات مسيئة للدين الإسلامي على مسجد الفاتح في ألمانيا
تعرض "مسجد الفاتح" في مدينة "بريمن" شمالي ألمانيا، لاعتداء من قبل مجهولين، عبر كتابة عبارات مسيئة للدين الإسلامي.

وقال أمين عام جمعية مسجد الفاتح عبد العزيز كباضايي، إنهم فوجئوا بعبارات مسيئة للإسلام على جدار المسجد، ومفرقعات نارية على النوافذ.

وأكّد كباضايي،  في تصريحات للأناضول، أن تسجيلات كاميرات المراقبة تُظهر حدوث الاعتداء ليلة السبت، وأن المصلين تفاجأوا قبيل صلاة الفجر بالكتابات.

وبيّن المتحدث أنهم راجعوا التسجيلات بشكل دقيق ولكنهم لم يستطيعوا التعرف على منفذي الاعتداء بسبب الظلام في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن العبارات مكتوبة على جدار المسجد، بخطوط مختلفة، الأمر الذي يُشير إلى أن هذا الاعتداء قام به شخصان على الأقل.

و قال إن هذا الاعتداء الإسلاموفوبي هو الرابع في مدينة بريمن ومحيطها، والأول على مسجد الفاتح، معربًا عن أسفه حيال ذلك.

المصدر
الأناضول
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إسلاموفوبيا (148811
ألمانيا
اعتداء
جريمة كراهية
بريمن
مسجد الفاتح

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