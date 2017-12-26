السويد
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 10:55

اعتداء بمواد متفجرة على مسجد جنوبي السويد

دخان ينبعث من مسجد في مدينة وسط السويد نتيجة حريق قبل سنوات
الأوربية -أرشيفية
تعرض مسجد في بلدة سافّل جنوبي السويد إلى اعتداء من قبل مجهولين، أدى إلى تهشم نوافذه.

وذكرت محطة "اس في تي" التلفزيونية السويدية الرسمية، أنه جرى إلقاء مواد متفجرة من أحد النوافذ إلى داخل المسجد؛ الأمر الذي ألحق أضرارا بجدرانه.

وفي تصريح للمحطة، وصف عبد الحكيم أدان، رئيس المركز الثقافي الإسلامي المشرف على المسجد في البلدة، الاعتداء بـالمروع.

ولفت إلى أن جدران المسجد باتت مليئة بالثقوب جراء القطع المعدنية الموضوعة ضمن المواد المتفجرة، فضلا عن تهشم نوافذه.

وذكر أن المسجد يرتاده يوميا نحو 100 شخص من أجل الصلاة.

وفيما أنهت الشرطة التحقيقات الأولية، رجحت أن يكون الاعتداء في إطار جرائم الكراهية.

المصدر
الأناضول
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السويد
مواد متفجرة
جرائم الكراهية
إسلاموفوبيا

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