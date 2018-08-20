مصر
الاثنين 20 أغسطس 2018 21:20

اعتداء الشرطة المصرية على طفل يثير استياء واسعا (فيديو)

أثارت واقعة اعتداء عناصر من الشرطة المصرية على طفل داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بمصر، استياءً واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بالبلاد.

وتداول رواد منصات التواصل بمصر، الاثنين، مقطعًا مصورًا لطفل من الباعة الجائلين يتعرض للاعتداء من قبل 3 أشخاص، بينهم شخصان يرتديان زيًا شرطيًا.

وتسبب المقطع المصور للطفل الذي حاول الاستغاثة مرارًا من دون جدوى، في إثارة موجة غضب واستياء شديدين على منصات التواصل.

وفيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية، قال علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "طفلًا من الباعة الجائلين تسلل إلى إحدى العربات المخصصة للسيدات، ما أدى إلى طلبهن إخراجه".

وتابع: "حاول رجال الأمن إخراجه من إحدى عربات المترو. الشركة تضع إجراءات صارمة وحازمة لمن يخالف التعليمات بركوب العربات".

وينتشر الباعة الجائلون بكثافة في مرفق مترو الأنفاق الذي يتردد عليه نحو 3 ملايين راكب يوميًا، ما يحوله لسوق رائجة لتجارتهم.

وتسعى الحكومة للحد من تلك الظاهرة بفرض غرامات مالية على الباعة الجائلين في المترو تصل إلى 50 جنيهًا (حوالي 3 دولارات) أو التخطيط لتخصيص أماكن محددة لهم مقابل إيجار شهري (لم يتحدد بعد).

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
مصر
مترو الأنفاق
الشرطة المصرية
اعتداء
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة
Thumbnail
في تهنئة بعيد الأضحى.. أردوغان يواصل تحديه لأمريكا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم