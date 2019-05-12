الأحد 12 مايو 2019 18:50
اعتداءات على مسلمين في مدينة سريلانكية
أطلق الجيش السريلانكي الرصاص في الهواء في مدينة شمالي البلاد فرضت فيها الشرطة حظرا للتجوال بعدما هاجمت حشود مسيحية مسجدا، في تجدد للتوتر الديني في اعقاب الاعتداءات على كنائس.
التفاصيل
- قال المتحدث باسم الشرطة روان غوناسيكيرا إن حشودا هاجمت أيضا محال تجارية يملكها مسلمون في مدينة تشيلو الواقعة على بعد 80 كلم شمال العاصمة كولومبو.
- اندلع العنف في تشيلو، ذات الغالبية الكاثوليكية، بعدما أساء أحد السكان فهم منشور على فيسبوك اعتبره تهديدا للمسيحيين.
- أفاد غوناسيكيرا أن الشخص المسلم الذي نشر المنشور أوقف، كما أشار إلى أن حظر التجوال المفروض سيرفع بحلول فجر الإثنين.
- تأتي هذه الاضطرابات في وقت استأنفت الكنائس الكاثوليكية إقامة القداديس، الأحد، لأول مرة منذ تفجيرات عيد الفصح في 21 من أبريل/ نيسان والتي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق وأسفرت عن مقتل 258 شخصا.
- حمّلت الحكومة منظمة جهادية محلية بايعت تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية الهجمات.
- الأسبوع الماضي، نشبت مواجهات مماثلة في بلدة نيغومبو الواقعة بين كولومبو وتشيلو بعدما تطورت مناقشة حادة بين رجلين إلى عنف ديني ما أسفر عن إصابة ثلاثة اشخاص بجروح.
- قال مسؤولون إنّ حظر التجول المفروض في تشيلو يرمي لمنع انتشار الاضطرابات.
- فرضت حالة الطوارئ في البلاد منذ تفجيرات عيد الفصح. ومُنحت قوات الأمن صلاحيات واسعة لتوقيف المشتبه بهم.
- يشكل المسلمون نحو 10 بالمئة من سكان سريلانكا البالغ عددهم 21 مليونا، والمسيحيون نحو 7,6 بالمئة بينما يشكّل البوذيون الغالبية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات