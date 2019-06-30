اعتداءات على العرب في كازاخستان: تعرف على الأسباب (فيديو)
- بدأت القصة بالصورة التي نشرها اللبناني "إيلي داود" والتي تظهر خلفه فتاة كازاخستانية أثارت حفيظة مواطنيين محليين.
- وقعت الحادثة في مخيم لشركة "المقاولون المتحدون" في مدينة تينجيز، والتي تبعد عن العاصمة نور سلطان نحو 2200 كيلومتر.
اعتداءات وحشية على مهندسين وعمالة عرب في #كازاخستان مطالبين بطردهم pic.twitter.com/bQkUpfsi6r— غانم العابد (@GH3ABID) June 29, 2019
- بعد تداول الصورة انتشر عمال كازاخستانيون في إحدى مناطق العمال العرب واعتدوا عليهم بالضرب.
فيديو اخر للاعتداءات الوحشية على المهندسين والعمالة العرب في #كازاخستان. pic.twitter.com/HZgXTEVcky— غانم العابد (@GH3ABID) June 29, 2019
- حاولت الشركة إخراج العمال العرب من المجمع ونقلتهم إلى مدينة أخرى تبعد خمس ساعات وهي مدينة أتراو.
لا يعقل ردات الفعل الوحشية هذه على مجرد صورة تافهة بين زملاء في العمل— بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) June 29, 2019
اتمنى على دولتنا التحرك سريعا وعلى الخارجية اللبنانية التدخل مع السلطات في كازاخستان للتأكد من هويته ولحماية اي لبناني عامل في حقل تنغيز #كازاخستان #لبنان #ايلي_داوود @Gebran_Bassil @saadhariri https://t.co/QgvsIqc1z2 pic.twitter.com/vZWPXLH840
- تعرضت الحافلات الأمنية للرشق بالحجارة أثناء خروجها من الشركة.
- مواطنون أردنيون تعرضوا لإصابات طفيفة حسبما أكد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية "سفيان القضاة".
- وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أكدت سلامة المهندسين والعمال ووصولهم إلى قاعدة عسكرية كازاخية آمنة.
- سفير فلسطين في كازاخستان قال إن بلاده تنتظر نتائج تحقيق السلطات الكازاخية لمحاسبة المسؤولين.
- سفير لبنان في كازاخستان جيسكار خوري أكد أن نحو 150 لبنانيا موجودين في مركز الشرطة مشيراً إلى انتظار إجراءات جوازات سفرهم.
الشاب "إيلي داود" نشر لاحقاً مقطعاً مصوراً اعتذر فيه من الشعب الكازاخي وأوضح أنه لم يكن يقصد الإساءة لزميلته في العمل.
Эли Дауд приносит извинения всему казахстанскому народу. В видео он говорит, что хочет извиниться по нескольким причинам. Во-первых, он просит прощения за фото, вызвавшее конфликтную ситуацию, и объясняет, что оно было сделано без каких-либо плохих мыслей или посылов. На фото просто коллега. Во-вторых, он просит прощения у всего казахстанского народа, с которым он прожил и проработал бок о бок на протяжении последних 2 лет. Он также говорит, что для него было удовольствием все эти годы работать в Казахстане, поэтому он искренне просит принять его извинения. #тенгиз #зко #казахстан
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- سيعقد اجتماع طارئ صباح غد الاثنين في مقر الخارجية الكازاخية بحضور سفراء فلسطين والأردن ولبنان.
- المؤتمر سيدرس التدابير المطلوبة لضمان سلامة مواطني تلك الدول والتأكد من محاسبة المعتدين وعدم تكرار مثل هذه الحوادث.
- تجدر الإشارة إلى اتحاد مقاولي العرب يضم موظفين وعمال من 16 دولة عربية مختلفة منها تونس والبحرين وفلسطين والمغرب.
- وكازاخستان دولة آسيوية، من أكبر الدول الإسلامية من حيث المساحة، عدد سكانها 17 مليون شخص ما يجعلها في المرتبة 62 في العالم من ناحية عدد السكان.
- ويتألف المجتمع السكاني في كازاخستان من عدة مجموعات عرقية كالروس، والأويغور، والألمان، والكازاخ، والأوزبك، والأوكران، والتتار، كما يدين غالبة السكان بالدين الإسلامي، وأقلّيات تدين بالدين المسيحي، واليهودي، والبوذي.