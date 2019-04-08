"اعتبارات" تعقد حسابات ترمب بشأن العقوبات على إيران

لهذا يتوقع خلال الأسابيع المقبلة أن يطلق ترمب المزيد من التغريدات التي تستهدف السعودية ومنظمة أوبك، يعقبها تمديد الاستثناءات لخمسة من الدول الثمانية، ما سيسمح ربما بخفض حجم شراء بعض الدول للنفط الإيراني