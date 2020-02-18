اشتباك بالأيدي بين نواب مجلس الأمة الكويتي يشعل مواقع التواصل [فيديو]
وبثت وسائل إعلام -عبر مواقع التواصل- مشاهد من الاشتباك وفوضى عمت المجلس، وتخللها تدخل الحرس وطرد مواطنين حضروا الجلسة. ناقشت الجلسة العفو عن متهمين في قضايا "خلية العبدلي، ومقتحمي مجلس الأمة، وقضايا الرأي العام".
هذا وأصدر 15 نائبًا بيانًا حمّلوا فيه رئيس مجلس الأمة مسؤولية "أخطاء دستورية وقانونية، فادحة ومتعمّدة في مجريات الجلسة"، مؤكدين رفضهم السكوت على حادثة اعتداء حرس المجلس على الجمهور.
اليوم مرزوق وبتعمد كان سبب رئيسي في وئد إرادة الامة وظلم الشرفاء من المحكومين.. وهذا بيان من مجموعة من الاعضاء . #مرزوق_يضرب_الشعب #العفو_الشامل pic.twitter.com/8VjVgFA528— محمد براك المطير (@MBALMUTAIR) February 18, 2020
من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن النائب محمد المطير كشف عن نفسه كأداة لتخريب الجلسة، لا لممارسة عملية ديمقراطية.
فيديو / رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: الشعب شهد مسرحية التخريب اليوم وهدفهم تكفير الكويتيين بالديمقراطية. pic.twitter.com/bYt6XisBGr— المجلس (@Almajlliss) February 18, 2020
واستطرد الغانم قائلًا إن ما حدث في الجلسة محاولة من بعض الأطراف لتكفير الناس بالديمقراطية، وذلك عبر خلق الفتنة والمشاكل، وإقحام الجمهور عنوة في الأمر، معبرًا عن اعتذاره للجمهور من تصرفات بعض النواب.
كان الغانم قد رفع الجلسة مؤقتًا وطالب بإخلاء الجمهور؛ لإكمال سير الجلسة ومن ثَمّ التصويت على القوانين، لكن جميع الاقتراحات سقطت من حيث المبدأ.
في أعقاب ذلك، تصدر وسم #مجلس_الأمة قائمة التداول في الكويت بأكثر من 20 ألف تغريدة، وعبّر مغردون عن رفضهم ما حدث في الجلسة، وخاصة طرد المواطنين الحاضرين والاعتداء عليهم، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين.
وصل الأمر في #مجلس_الامة إلي عدم الإحتمال و نأمل حل المجلس و إعادة المشهد السياسي به ، كنت حاضرا منذ بداية جلسة اليوم و بعد اقرار قوانين التأمينات الخاصة بالمتقاعدين بدأت الألسن الخبيثة تعمل لخلط الأوراق و دمج تقرير #العفو_الشامل بقضية #دخول_المجلس مع قضية #خلية_العبدلي الإرهابية pic.twitter.com/peplKmI5Td— ماضي الهاجري (@madhialhajri) February 18, 2020
ما يحصل الآن في مجلس الأمة "مهزلة" بكل المقاييس .. "الشعب يُضرب في بيته" !!— د. عبدالعزيز طارق الصقعبي (@azizalsaqabi1) February 18, 2020
مشهد يعزز في الأذهان ما كنّا نقوله ونردده:
هم يريدونها عزبة .. هم يريدونها شركة من شركاتهم .. آن الأوان ان يسترد الشعب بيته ممن اختطفه !#مجلس_الامة#سأحضر_جلسة_العفو #قانون_العفو_الشامل#مرزوق_الغانم
ما حدث اليوم من رئيس وحرس #مجلس_الأمة مستفز وخاطئ تجاه المواطنين الحاضرين #جلسة_العفو .— أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) February 18, 2020
وأحمد الله القدير أنه لم تقع إصابات بحسب علمي أو يسقط أحد من فوق المدرج، حفظ الله #الكويت من كل مكروه 🇰🇼 pic.twitter.com/AaMQnz8T2I
مجلس الأمة هو بيت الشعب..— أحمد الكندري (@eng_alkandari) February 18, 2020
ومن يتعدى عليه فقد اعتدى على الأمة..
هذه البلطجة تصور واقعنا السياسي المؤلم..
الدستور يقول بأن الأمة مصدر السلطات جميعا
والصورة تحكي عكس ذلك#جلسة_العفو #نبيها_عفو pic.twitter.com/HrlNb72FRu