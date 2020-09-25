مصر
الجمعة 25 سبتمبر 2020 19:27

اشتباكات وجها لوجه.. الأمن المصري يفرق مظاهرة في محافظة دمياط تطالب برحيل السيسي (فيديو)

الشرطة تفرق تظاهرة ضد السيسي في دمياط
الشرطة تفرق تظاهرة ضد السيسي في دمياط
الجزيرة مباشر
فرّقت قوات الأمن المصرية تظاهرة في قرية شطا بمحافظة دمياط، واستخدمت الشرطة الأعيرة النارية لتفريق المتظاهرين.

وتتواصل التظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لليوم الخامس على التوالي، التي جاءت استجابة لدعوات ناشطين على رأسهم الفنان والمقاول المصري محمد علي. 

وكان محمد علي قد دعا المصريين إلى النزول في 20 سبتمبر/أيلول الجاري، ولقيت دعوته قبولًا في الشارع، مما شجعه لدعوة المتظاهرين إلى النزول خلال الأيام الماضية.

وبث علي مقطع فيديو عبر صفحته على فيسبوك موجهًا أول رسالة للشعب المصري في جمعة الغضب.

وتصاعدت الدعوات  عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس وصباح اليوم؛ للمشاركة في "جمعة غضب" ضد نظام السيسي.

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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