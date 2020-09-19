مصر
السبت 19 سبتمبر 2020 16:58

اشتباكات مع الشرطة المصرية شرق القاهرة.. ما القصة (فيديو)

إلقاء الزجاجات الحارقة على قوات الشرطة
وسائل التواصل
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، مقاطع فيديو لاشتباكات بين مواطنين وقوات الشرطة داخل سوق، وجاء ذلك بالتزامن مع مظاهرات خرجت في السويس ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فما القصة؟

أظهر أحد مقاطع الفيديو، مواطنين يقومون بإشعال النيران وغلق الطريق في مواجهة قوات الشرطة بسوق الحي 14 في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية شرق القاهرة.

ده في الحي الرابع عشر

Posted by Ahmed ELsaid on Friday, 18 September 2020

كما أظهر مقطع آخر محاولة قوات الشرطة القبض على بعض هؤلاء المواطنين الذين ردوا بإلقاء الزجاجات الحارقة على سيارات الشرطة ما اضطرها للتراجع.

وظهر في المقطع ذاته بعض المواطنين وهم يحاولون تحطيم إحدى سيارات الشرطة. 

وأظهر مقطع ثالث، تمكن سيارات الإطفاء من إخماد النيران، ووقوف رتل من سيارات الشرطة تتقدمه إحدى المدرعات.

#خاص_بجروب_صحافة_وأخبار_مدينة_العاشر_من_رمضان رد فعل قوات الدخليه الان من داخل الحدث والموقع بالحي الرابع عشر بتواجد مكثف من جميع الجهات الشرطيه وتواجد مدير أمن الشرقيه داخل السوق

Posted by Alaa Shaban on Friday, 18 September 2020

كما يُسمع صوت تعليق مصور المقطع الذي يفيد بسيطرة الشرطة على الموقف. 

#خاص_بجروب_صحافة_وأخبار_مدينة_العاشر_من_رمضان رد فعل قوات الدخليه الان من داخل الحدث والموقع بالحي الرابع عشر بتواجد مكثف من جميع الجهات الشرطيه وتواجد مدير أمن الشرقيه داخل السوق

Posted by Alaa Shaban on Friday, 18 September 2020

وحسب شهود عيان فإن الأحداث جاءت على خلفية مشاجرة وقعت في السوق بين الشرطة وبائعين.

تأتي هذه الأحداث قبل يوم واحد من دعوات للتظاهر في مصر غدا الأحد ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقها الفنان والمقاول المصري محمد على.

مظاهرات السويس

تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، مقاطع مصورة قالوا إنها لتظاهرة شهدتها مدينة السويس شرق القاهرة.

وأظهرت المقاطع، تجمعا  لعشرات المواطنين في منطقة عرب المعمل بالسويس، عقب صلاة الجمعة.

وهتف المتظاهرون بشعارات ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قبيل: "مش هننام ولا نرتاح.. يسقط يسقط عبد الفتاح"، و"مش خايفين مش خايفين.. بيننا وبينك يومك 20 (من سبتمبر/أيلول)". في إشارة إلى دعوات التظاهر بهذا التاريخ التي أطلقها محمد علي.

كما تداولت وسائل التواصل أنباء عن قيام قوات الأمن بحملة اعتقالات في منطقة عرب المعمل عقب هذه التظاهرات.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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مظاهرات
الشرطة
اعتقالات

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