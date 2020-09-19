اشتباكات مع الشرطة المصرية شرق القاهرة.. ما القصة (فيديو)
أظهر أحد مقاطع الفيديو، مواطنين يقومون بإشعال النيران وغلق الطريق في مواجهة قوات الشرطة بسوق الحي 14 في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية شرق القاهرة.
ده في الحي الرابع عشرPosted by Ahmed ELsaid on Friday, 18 September 2020
كما أظهر مقطع آخر محاولة قوات الشرطة القبض على بعض هؤلاء المواطنين الذين ردوا بإلقاء الزجاجات الحارقة على سيارات الشرطة ما اضطرها للتراجع.
#عاجل منذ قليل أهالي الحي السابع بمدينه العاشر من رمضان يتعدون علي رجال الأمن و يشعلون النيران فى سيارة شرطة #بينا_وبينكم_يوم٢٠ pic.twitter.com/UCTjz7W2cG— El-Heinedy - الهنيدي (@ElHeinedy) September 19, 2020
وظهر في المقطع ذاته بعض المواطنين وهم يحاولون تحطيم إحدى سيارات الشرطة.
العاشر من رمضان الان #السويس#بينا_وبينكم_يوم٢٠ pic.twitter.com/zPCc07S3hN— Ali saeed (@mmody6041) September 19, 2020
وأظهر مقطع ثالث، تمكن سيارات الإطفاء من إخماد النيران، ووقوف رتل من سيارات الشرطة تتقدمه إحدى المدرعات.
#خاص_بجروب_صحافة_وأخبار_مدينة_العاشر_من_رمضان رد فعل قوات الدخليه الان من داخل الحدث والموقع بالحي الرابع عشر بتواجد مكثف من جميع الجهات الشرطيه وتواجد مدير أمن الشرقيه داخل السوقPosted by Alaa Shaban on Friday, 18 September 2020
كما يُسمع صوت تعليق مصور المقطع الذي يفيد بسيطرة الشرطة على الموقف.
#خاص_بجروب_صحافة_وأخبار_مدينة_العاشر_من_رمضان رد فعل قوات الدخليه الان من داخل الحدث والموقع بالحي الرابع عشر بتواجد مكثف من جميع الجهات الشرطيه وتواجد مدير أمن الشرقيه داخل السوقPosted by Alaa Shaban on Friday, 18 September 2020
وحسب شهود عيان فإن الأحداث جاءت على خلفية مشاجرة وقعت في السوق بين الشرطة وبائعين.
"يا عيني العساكر بتجري".. اعتداء على الشرطة وطردها بعد مشاجرة بين بائعين في مدينة العاشر من رمضان pic.twitter.com/ejqWXSBG4A— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 19, 2020
تأتي هذه الأحداث قبل يوم واحد من دعوات للتظاهر في مصر غدا الأحد ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقها الفنان والمقاول المصري محمد على.
مظاهرات السويس
تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، مقاطع مصورة قالوا إنها لتظاهرة شهدتها مدينة السويس شرق القاهرة.
وقفة ضد #السيسي ومدبولي عقب صلاة الجمعة أمام مسجد السلام في #السويس pic.twitter.com/Epybw7G0cA— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 18, 2020
وأظهرت المقاطع، تجمعا لعشرات المواطنين في منطقة عرب المعمل بالسويس، عقب صلاة الجمعة.
#السويس just now #السيسي_كذاب_أشر #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر # pic.twitter.com/Rkn23DR9o3— ﮼🇬🇧أحمد (@A_ALSHARIF__) September 18, 2020
وهتف المتظاهرون بشعارات ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قبيل: "مش هننام ولا نرتاح.. يسقط يسقط عبد الفتاح"، و"مش خايفين مش خايفين.. بيننا وبينك يومك 20 (من سبتمبر/أيلول)". في إشارة إلى دعوات التظاهر بهذا التاريخ التي أطلقها محمد علي.
كما تداولت وسائل التواصل أنباء عن قيام قوات الأمن بحملة اعتقالات في منطقة عرب المعمل عقب هذه التظاهرات.
عاجل | مصادر للجزيرة: قوات الأمن تشن حملة اعتقالات في منطقة عرب المعمل بالسويس بعد وقفة مناهضة للسيسي pic.twitter.com/lw5SnGEVEC— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 18, 2020