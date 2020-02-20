استياء وغضب في مصر بعد تجاهل قناة أبو ظبي لأبو تريكة
وتنطلق مساء اليوم الخميس، مباراة السوبر المصري في نسختها رقم 17 بين فريق الأهلي بطل الدوري، والزمالك حامل لقب الكأس، وتقام المباراة على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وتصدرت وسوم داعمة لأبو تريكة الملقب من المصريين بـ"أمير القلوب"، التفاعل المصري على موقع تويتر، وانهالت مئات التعليقات الساخرة من تاريخ الإمارات الكروي، والناقدة لقناة أبو ظبي الرياضية على تجاهلها لأبو تريكة.
وسرد المغردون تاريخ النجم المصري المشرف في التاريخ الكروي للمنتخب المصري والنادي الأهلي، عبر وسوم (#تريكه_تاريخ_اهلاوي)، و(#تريكه_هداف_الديربى)، و(#امير_القلوب)، ودعا بعضهم للهتاف باسمه في الدقيقة 22 (رقم قميص أبو تريكة)، من مباراة السوبر.
وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي عبر الوسوم رغم الحرب الشعواء التي يشنها إعلام النظام المصري ضد أبو تريكة، ومحاولة تشويه صورته لدى المصريين.
ويحظى أبو تريكة بحب جماهير كرة القدم، وظهر ذلك في بطولة الأمم الأفريقية الماضية، عندما هتفت الجماهير له في العديد من مباريات البطولة رغم غيابه عنها، حيث يقيم خارج بلاده بعد أن وضعته السلطات المصرية على قوائم الإرهاب.
ويعتبر مشجعون أبو تريكة أحد أبرز أسباب إنجازات الأهلي ومنتخب مصر الذي أطلق عليه "منتخب الساجدين" الذي توج بلقب أمم أفريقيا ثلاث مرات متتالية في نسخ أعوام 2006 و2008 و2010.
تريكه فى قلب كل اهلاوى— Mohamed Osama (@Mohamed71206377) February 19, 2020
تقرير قناة ابوظبى سقطه اعلاميه
انتوا اول ناس بتقولوا نبعد السياسه عن الرياضه وللأسف وقعتوا فيها
تريكه مش مجرد لاعب كره
تريكه أسطورة خالده ♥️♥️♥️ #تريكه_هداف_الديربى pic.twitter.com/CSWzs0uzQm
#تريكه_تاريخ_اهلاوي— Hanan (@Ahllaweya74) February 19, 2020
يا إعلامنا العربي المسيس تذكروا تريكه أو لأ لاهيزيده ولا هينقصه
تريكه حفر إسمه في تاريخ مش بس الأهلي في تاريخ الكره العربيه والإفريقيه وهيفضل من الأساطير إللي نفتكرها جيل ورا جيل
جماهييير الأهلي اللي حاضرييين الماتش اليوم ❤— مجنونه بالاهلي (@mSZcFIr7LY5OqvJ) February 19, 2020
نهتف في الدقيقة 22 لتريكة 🦅❤#تريكه_تاريخ_اهلاوي#تريكه_هداف_الديربي
اسطوره الاهلي ومنتخب مصر دا من أفضل 30 لاعب ف اخر 20 سنه في العالم كله دا لو كان في أوروبا كان اخد الكوره الذهبية هل تعلم أن اكتر صفقات الاهلي الافريقية بتجي عشن بيحبوا ابو تريكه زي وين زي أجاي كان بيقول انا بعشق ابو تريكه انا فاكر كويس العشق تريكة 🦅🖤⚡#تريكه_تاريخ_اهلاوي pic.twitter.com/QTFTaxv4Lp— ابو ثروت (@17lmcdX6b2vtoKo) February 20, 2020
لو تعرفوا تحذفوا ١٠ سنين من تاريخ الاهلي ومنتخب مصر اللي اخد فيهم٥ دوري ابطال و٣ بطولة الامم الافريقية ممكن متجيبوش سيرة تريكة..— Ahmed Fawzy (@AhmedFa37562471) February 19, 2020
بس احنا بقي عارفين تاريخنا و اساطيرنا ولا يمكن ننساهم أو نتناسهم وتريكة واحد من أهمهم واعظمهم.
ياأبو الفانلة حرير حمرا....يا تريكة #تريكه_تاريخ_اهلاوي
#تريكه_تاريخ_اهلاوي— Hanan (@Ahllaweya74) February 19, 2020
هتفضل الأمير المتوج على عرش قلوبنا pic.twitter.com/Oc4N1PY5yd
الصورة غنية عن الكلاااام#تريكه_تاريخ_اهلاوي pic.twitter.com/f4aK1rjfCm— Ahmed Atef (@Ahmed___Atef) February 19, 2020
القلب يعشق كل جميل معشوق القلوب #تريكه_تاريخ_اهلاوي pic.twitter.com/DrEZsWMmNH— الماجيك (@YPIULbLKGrJF8cQ) February 19, 2020
أبو تريكه يرفع من شأن من يذكره لا العكس .. أبو تريكه لا يحتاج لهتافات أو تمجيد فـ هو المجد بذاته .. تبخس الكلمات حقه فـ هو منبع الأخلاق وصاحب الشهداء .. هو بإسمه " محمد محمد أبو تريكة " فخر لمن لا فخر له.#تريكه_تاريخ_اهلاوي— AL ROMYSAA 🦅 (@alromysaa_74) February 19, 2020
ابو تريكة طوال مسيرته مع الاهلي ✍️ :— khaled Elhadad (@Elhaddad_cfc) February 19, 2020
7 دوري مصري 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
2 كأس مصر 🏆🏆
6 سوبر مصر 🏆🏆🏆🏆🏆🏆
5 دوري أبطال 🏆🏆🏆🏆🏆
4 السوبر الأفريقي 🏆🏆🏆🏆
1 برونزية كأس العالم للأندية 🥉#تريكه_تاريخ_اهلاوي pic.twitter.com/HcUuPYGqrC
مش مجرد لاعب مميز او افضل لاعب في تاريخ الاهلي وتاريخ مصر او افضل لاعب في افريقيا مش مجرد لاعب فرحنا وشرفنا لاء— احمد يحيى (@xX722tIQMbxU91H) February 20, 2020
دة صاحب قضية ومبدئ و اخلاق عالية وشرف رياضي وكلمة حق دائما ❤❤ تريكه
#تريكه_تاريخ_اهلاوي pic.twitter.com/PhXQyFzjF6
ألقاب أسطورتنا الحية محمد أبو تريكة + المشاركة في كأس العالم للأندية ١١ مباراة، أحرز ٤ أهداف 🔥— مُحَمّدْ 🎭 (@MohaSam007) February 19, 2020
لعب ٢٧١ ماتش
أحرز ١١٠ هدف
صنع ٢٩ هدف
تلقى ١١ انذار
ولا بطاقة حمراء
معدل اهدافه .. هدف واحد كل ١٧٨ دقيقة
كنتوا بتقولوا ايه بقى عشان مش سامعكم من الدي جي؟ 😜😉#تريكه_تاريخ_اهلاوي pic.twitter.com/Z2HhxhJRNp
تريكه فى قلب كل اهلاوى— Amr nabil (@Amrnabi48201742) February 19, 2020
تقرير قناة ابوظبى سقطه اعلاميه
انتوا اول ناس بتقولوا نبعد السياسه عن الرياضه وللأسف وقعتوا فيها
تريكه مش مجرد لاعب كره
تريكه أسطورة خالده ♥️♥️♥️ #تريكه_هداف_الديربى pic.twitter.com/mfpUY5A9ZA pic.twitter.com/3xKvohBz9s