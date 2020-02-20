كرة قدم
الخميس 20 فبراير 2020 13:59

استياء وغضب في مصر بعد تجاهل قناة أبو ظبي لأبو تريكة

أبو تريكة يتصدر تويتر بعد تجاهل قناة إماراتية ذكره ضمن تقرير عن أساطير الكرة المصرية
مواقع التواصل
سادت حالة من الغضب والاستياء على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تجاهل قناة أبوظبي للاعب محمد أبوتريكة في تقرير أذاعته عن أساطير الكرة المصرية، قبيل مباراة السوبر المصري.

وتنطلق مساء اليوم الخميس، مباراة السوبر المصري في نسختها رقم 17 بين فريق الأهلي بطل الدوري، والزمالك حامل لقب الكأس، وتقام المباراة على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتصدرت وسوم داعمة لأبو تريكة الملقب من المصريين بـ"أمير القلوب"، التفاعل المصري على موقع تويتر، وانهالت مئات التعليقات الساخرة من تاريخ الإمارات الكروي، والناقدة لقناة أبو ظبي الرياضية على تجاهلها لأبو تريكة.

وسرد المغردون تاريخ النجم المصري المشرف في التاريخ الكروي للمنتخب المصري والنادي الأهلي، عبر وسوم (#تريكه_تاريخ_اهلاوي)، و(#تريكه_هداف_الديربى)، و(#امير_القلوب)، ودعا بعضهم للهتاف باسمه في الدقيقة 22 (رقم قميص أبو تريكة)، من مباراة السوبر.

وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي عبر الوسوم رغم الحرب الشعواء التي يشنها إعلام النظام المصري ضد أبو تريكة، ومحاولة تشويه صورته لدى المصريين.

ويحظى أبو تريكة بحب جماهير كرة القدم، وظهر ذلك في بطولة الأمم الأفريقية الماضية، عندما هتفت الجماهير له في العديد من مباريات البطولة رغم غيابه عنها، حيث يقيم خارج بلاده بعد أن وضعته السلطات المصرية على قوائم الإرهاب.

ويعتبر مشجعون أبو تريكة أحد أبرز أسباب إنجازات الأهلي ومنتخب مصر الذي أطلق عليه "منتخب الساجدين" الذي توج بلقب أمم أفريقيا ثلاث مرات متتالية في نسخ أعوام 2006 و2008 و2010.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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