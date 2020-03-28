فيروس كورونا
السبت 28 مارس 2020 15:37

استوديو كورونا.. مذيعة أمريكية تقدم نشرة الأخبار من غرفة نومها (فيديو)

المذيعة الأمريكية شانون بريام تقدم نشرة الأخبار من غرفة نومها
مواقع التواصل
خوفًا من وباء كورونا وتفاديًا للعدوى، حوّلت مذيعة قناة "فوكس نيوز" الأمريكية شانون بريام، غرفة نومها إلى استديو لنقل الأحداث وقدمت من خلاله نشرات الأخبار.

ونشرت المذيعة عبر تويتر، مقطعا مصورا من داخل غرفة نومها لكواليس التحضير قبل البث الحي وخروجها على الهواء، وعلقت بالقول "يبدو الاستديو مختلفا قليلا الليلة، لكن لا داعي للقلق سننقل لكم أهم الأنباء".

كما نشرت صورة أخرى من كواليس التصوير وإلى جانبها صورة لها خلال تغطيتها الحية، وعلقت عليها بعبارة "بين الواقع والخيال"، وذلك في ظل الوباء والتزامها الحجر المنزلي لتفادي العدوى.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، بواقع نحو 105 آلاف إصابة، وأكثر من 1750 وفاة.

وعالميًا، تجاوزت الإصابات بالفيروس التاجي نحو 615 ألف حالة توفي منهم أكثر من 28 ألفا فيما بلغ عدد المتعافين نحو 143 ألفا.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
كورونا
الولايات المتحدة

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: "مع الحكيم" وتطورات فيروس كورونا في العالم
Thumbnail
صناعة التاريخ .. رغم كورونا!
Thumbnail
الحكومة المصرية تنفي زيادة الرواتب والمقررات التموينية وسط أزمة اقتصادية
Thumbnail
جهاز صغير يحدد الإصابة بكورونا في خمس دقائق
Thumbnail
رويترز: دبلوماسيان إيرانيان حرضا على قتل معارض في إسطنبول (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. شاهد: "مع الحكيم" وتطورات فيروس كورونا في العالم
  2. الحكومة المصرية تنفي زيادة الرواتب والمقررات التموينية وسط أزمة اقتصادية
  3. جهاز صغير يحدد الإصابة بكورونا في خمس دقائق
  4. استوديو كورونا.. مذيعة أمريكية تقدم نشرة الأخبار من غرفة نومها (فيديو)
  5. رويترز: دبلوماسيان إيرانيان حرضا على قتل معارض في إسطنبول (فيديو)