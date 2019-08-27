استهداف حوثي "موسع" لقاعدة الملك خالد جنوبي السعودية
ويأتي ذلك ضمن سلسلة هجمات تحدثت عنها جماعة الحوثي اليمنية خلال الأيام الأخيرة.
من ناحيته، أعلن التحالف السعودي الإماراتي في وقت مبكر اليوم اعتراضه وإسقاط طائرة دون طيار أطلقها الحوثيون من صنعاء.
🎥 #شاهد | عملية هجومية واسعة لـ #سلاح_الجو_المسير على #الرياض 26-08-2019#اتساع_دائرة_النار#صماد3_تقصف_الرياض#اليمن #قناة_المسيرة#Yemen pic.twitter.com/bX372G9L9i— قناة المسيرة (@almasirah) August 26, 2019
المتحدث باسم الحوثيين:
- الهجوم الأخير استهدف منظومة الاتصالات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد.
- هذا الاستهداف يأتي ردًا على جرائم "عدوان التحالف" وحصاره المستمر وغاراته التي بلغت خلال الـ12 ساعة الماضية 40 غارة جوية.
- الطيران المسير نفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات "صماد 3" على هدف عسكري مهم في الرياض. الإصابة مباشرة.
- نجدد الدعوة للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المواقع العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافًا مشروعة لنا.
إعلان الحوثيين عن الهجوم الموسع، جاء بعد ساعات من إعلانهم شن هجوم بطائرات مسيرة على هدف عسكري وصفوه بالمهم في الرياض.
ونشرت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة تسجيلا مصورا أمس الإثنين يرصد عملية هجومية على "هدف مهم" في الرياض، وسط نفي التحالف.
قناة المسيرة التابعة للحوثيين:
- الطائرات نفذت فجر يوم الإثنين عدة هجمات بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت مرابض الطائرات الحربية بقاعدة الملك خالد الجوية.
- تكثيف الهجمات على قاعدة الملك خالد خلال الساعات الماضية، تهدف إلى إخراج القاعدة الجوية عن الخدمة وإصابتها بالشلل التام كونها تعد من أهم القواعد التي يستخدمها النظام السعودي منطلقا لعملياته العدائية ضد الشعب اليمني.
مجددا.. الطيران المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط#المسيرة #المسيرة_نتhttps://t.co/4eKXfkQEcc— قناة المسيرة (@almasirah) August 26, 2019
الناطق باسم التحالف السعودي الإماراتي تركي المالكي:
- تم اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء. الطائرة أسقطت في المجال الجوي اليمني.
- رواية الحوثيين عن هجوم الرياض أمس مزيفة ومضللة.
- جميع المحاولات المستميتة من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل. مستمرون بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الحوثيين.
- يتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
قيادة " #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن": قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.https://t.co/j1YBoiU3XG#واس pic.twitter.com/KlOaecCu9o— واس (@spagov) August 27, 2019
خلفيات
- خلال الأيام الماضية، دأب الحوثيون على إعلان استهدافهم مواقع عدة في السعودية بطائرات مسيرة، مثل مطار أبها جنوبي البلاد وفي جازان والمناطق الحدودية، وآخرها في الرياض، في حين يعلن التحالف التصدي لتلك الطائرات وتدميرها.
- منذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين.
- الصراع في اليمن أدي إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/حزيران الماضي.