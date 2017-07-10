الولايات المتحدة
الاثنين 10 يوليو 2017 09:29

استنفار أمني في نيويورك بعد وضع صورة للمسيح على سياج مسجد

مواقع التواصل
أعلنت الشرطة في نيويورك عن حالة استنفار لقواتها، الأحد، بعد أن أقدم مجهولون على وضع صورة "للمسيح" مصلوبًا، على سياج مسجد في منطقة لونغ أيلاند بالولاية الأمريكية.

وقال بيان للشرطة الأمريكية، إن مصالحها تبحث عن الشخص أو الأشخاص الذين وضعوا الصورة، وأضاف البيان أن الحادثة قد تكون "جريمة كراهية" ضد المسلمين.

من جانبه، قال فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، في بيان له، إن التعصب الأعمى قد يكون وراء الحادثة.

ويشكو مسلمو الولايات المتحدة من تصاعد ظاهرة "الإسلاموفوبيا" وجرائم الكراهية بحقهم، ضمن موجة عداء للإسلام تشهدها العديد من الدول الغربية، والأوربية، في ظل صعود أحزاب اليمين المتطرف.

ويقدر عدد المسلمين في الولايات المتحدة، حسب مركز "بيو" للأبحاث، بـ 3.3 مليون نسمة، بنسبة 1% من إجمالي عدد سكان البلاد، وتوقع المركز أن يتضاعف عددهم بحلول عام 2050.

المصدر
الأناضول
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نيويورك
استنفار أمني
الشرطة الأمريكية
جرائم الكراهية ضد المسلمين
الإسلاموفوبيا
مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية
تعصب
مركز بيو للأبحاث
صورة المسيح
مسجد في نيويورك

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