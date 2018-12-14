استمرار المواجهات في الضفة ونتنياهو يرد بـ"شرعنة" المستوطنات

قوات الاحتلال الإسرائيلية والمسعفين في موقع الهجوم الذي وقع بالقرب من رام الله في الضفة الغربية

أصيب فلسطينيان بجراح وعشرات بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

التفاصيل:

مصادر طبية فلسطينية، قالت إن مواطنين اثنين، أصيبا بجراح إثر إصابتهم بالرصاص المطاطي خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان في بلدة المغيّر شرقي رام الله (وسط).

المصدر أضاف أن عشرات المشاركين في المسيرة أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وتمت معالجتهم ميدانيا.

اندلعت مواجهات مماثلة على المدخل الشمالي لمدينتي البيرة ورام الله (شمال)، وبلدة كفر قدوم قرب نابلس (شمال)، حسب شهود عيان.

الشهود، أشاروا إلى أن المواجهات اندلعت إثر تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات أسبوعية انطلقت عقب صلاة الجمعة، منددة بالاستيطان.

فلسطيني يستخدم قاذفة لإلقاء الحجارة أثناء الاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة في الضفة الغربية

الوضع الميداني:

جنود الاحتلال الإسرائيلي واصلوا اقتحام منازل ومبانٍ في الضواحي الشمالية من مدينتي البيرة ورام الله، حيث يسود التوتر جميع المحاور ومداخل القرى بين محافظتي رام الله ونابلس في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.

يتزامن هذا مع اشتداد الحصار على محافظة رام الله وعدم تمكين آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى مقرات سكنهم خارج رام الله.

بلدية سنجل شمالي محافظة رام الله استقبلت عشرات الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل ولم يتمكنوا من الوصول إلى قراهم بفعل اعتداءات المستوطنين وإغلاق الحواجز العسكرية.

البلدية والأهالي قدموا الفرش والطعام لهؤلاء خاصة أن المستوطنين انتشروا على معظم المحاور في الضفة الغربية، واعتدوا على مئات منهم تحت حماية قوات الاحتلال.

قوات الاحتلال اقتحمت مقر اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة البيرة وحاصرت عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية بزعم تفتيش كاميرات المراقبة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء هجومهم على المواطنين في رام الله في الضفة الغربية المحتلة

شرعنة المستوطنات:

في السياق ذاته أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان له، أنه قرر تسوية الأوضاع القانونية لآلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وفق البيان فقد أوعز نتنياهو إلى المستشار القانوني للحكومة، الشروع في إجراءات لإنشاء 82 وحدة استيطانية بمستوطنة "عوفرا" قرب رام الله، التي وقع فيها هجوم مسلح أدى إلى إصابة سبعة مستوطنين.

البيان: سيتم إنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين بجوار مستوطنتي "افني حيفتس" و "بيتار عيليت".

نتياهو أصدر أوامر بتسريع إجراءات هدم منازل منفذي العمليات وتوسيع رقعة الاعتقالات الإدارية لأفراد حركة حماس في الضفة الغربية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 164مستوطنة، و116بؤرة استيطانية.

ردود الأفعال:

في إسرائيل تعالت أصوات تدعو إلى الانتقام من خلال إقامة مزيد من المستوطنات والاستمرار في الاغتيالات ونشر الحواجز المكثفة والحصار.

أوساط المعارضة البرلمانية اتهمت رئيس الوزراء نتنياهو بأنه المسؤول لأنه سمح بإدخال الوقود والمال القطري إلى غزة وهو وفق ما قالت، شجع حركة حماس على تصعيد هجماتها.

فلسطينيا أعلنت حركة حماس أن الشهيدين أشرف نعالوه منفذ الهجوم في مجمع الصناعات الاستيطاني" بركان" جنوب قلقيلية قبل شهرين حيث قتل إسرائيليين، وصالح البرغوثي المتهم بتنفيذ هجوم قبل أربعة أيام استهدف مستوطنين عند مدخل مستوطنة "عوفرا" أنهما من كوادرها المقاتلة.

باقي فصائل المقاومة باركت الهجمات وتوعدت المحتل بالمزيد.

السلطة الفلسطينية حملت الاحتلال وحكومته المسؤولية عن التصعيد، ودعت المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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