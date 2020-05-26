فيروس كورونا
الثلاثاء 26 مايو 2020 15:10

استقالة وزير بريطاني على خلفية خرق مستشار جونسون للعزل

دوغلاس روس (يمين) مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون-أرشيفية
رويترز
استقال دوغلاس روس وزير الدولة البريطاني لشؤون أسكتلندا اليوم الثلاثاء وقال إن تبرير مستشار رئيس الوزراء لسفره خلال إجراءات العزل يستند لقرارات "يشعر أنها ليست متاحة للآخرين".

كان دومينيك كامينغز، أقرب مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رفض الاستقالة قائلا إنه لم يرتكب خطأ بقطعه 400 كيلومتر بالسيارة إلى شمال إنجلترا في وقت تخضع فيه البلاد لإجراءات عزل صارمة لمنع انتشار الفيروس.

ووقف جونسون إلى جانب مستشاره وقال في مطلع الأسبوع إن مساعده انساق وراء "غريزة كل أب" عندما سافر مع زوجته من أجل الاعتناء بطفلهما الصغير.

وقال روس في رسالة إنه تقبل البيان الذي أصدره كامينغز أمس وبرر فيه "الأفعال التي أقدم عليها عندما ارتأى أنها الأمثل لمصلحة أسرته.. غير أن هذه قرارات يشعر كثيرون أنها ليست متاحة لهم".

دومينيك كامينغز، مستشار بوريس جونسون (وسط) يغادر منزله-26 مايو
استقالة

وأوضح وزير الدولة لشؤون اسكتلندا دوغلاس روس في تغريدة "لا تزال هناك نقاط من التوضيح،الذي قدمه كامينغز، تثير لدي بعض الشكوك" وذلك غداة مؤتمر صحافي لكامينغز برر فيه أسباب خرقه للقيود.

وكتب روس" سكان من دائرتي لم يتمكنوا من وداع أقربائهم.. عائلات لم تتمكن من مشاركة الحزن على وفاة قريب منهم.. أناس لم يتمكنوا من زيارة أقربائهم المرضى لأنهم كانوا يتبعون توصيات الحكومة".

وأضاف" لا يمكنني أن أقول لهم صادقا إنهم كانوا جميعا مخطئين وإن مستشارا واحدا كبيرا بالحكومة كان على صواب".

العقل المدبر لخروج بريطانيا

وبعد ثلاثة أيام من الجدل، عقد كامينغز- العقل المدبر لحملة استفتاء عام 2016 الذي قاد إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي- مؤتمرا شرح فيه الأسباب التي جعلته يجتاز 400 كيلومتر رغم اجراءات العزل المفروضة على البريطانيين.

وأوضح كامينغز 48 عاما الذي كان يخشى أن يكون مصاباً بفيروس كورونا، أنه ذهب برفقة زوجته وابنهما إلى دَرَمْ التي تبعد 400 كلم شمال شرق لندن.

وقال إنه كان يبحث عن حلّ لحراسة طفله، في حين لم يعرب عن أي ندم أو اعتذار.

من جانبه قال متحدث باسم مكتب جونسون "رئيس الوزراء يود أن يشكر دوغلاس روس على خدماته للحكومة ويأسف لقراره الاستقالة من نصبه وزير دولة لشؤون أسكتلندا".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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بوريس جونسون
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استقالة
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بريطانيا

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