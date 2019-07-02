استقالة وزير الإعلام الموريتاني.. فساد أم صراع بين رموز السلطة؟

وزير الإعلام الموريتاني المستقيل سيد محمد ولد محم مواقع التواصل

بدأ الوزير المستقيل الناطق باسم الحكومة الموريتانية سيد محمد ولد محم مرحلة جديدة من مسيرته المهنية وطلب إعادته للوائح المحامين، سعيا لإنقاذ زوجته المديرة السابقة للتلفزيون من السجن

تبديد المال العام: الوزير المستقيل الناطق باسم الحكومة، دخل مرحلة جديدة من مسيرته المهنية، إذ طلب من نقابة المحامين إعادته إلى لوائح المحامين المهنيين، سعيا إلى إنقاذ زوجته المديرة السابقة للتلفزيون الرسمي من السجن بتهمة الفساد وتبديد حوالي أكثر من نصف مليون دولار من المال العام.

ولد محم، يقف الآن موقف الدفاع عن زوجته، بعد أن وقف موقف الهجوم أمام حرم الرئيس المطاح به سيدي ولد الشيخ عبد الله ضمن ما كان يعرف بالكتيبة البرلمانية التي كانت ظهيرا مدنيا للكتيبة العسكرية التي أطاحت بأول رئيس مدني.

يقول الموريتانيون إن كل الذين تآمروا على الرئيس المطاح به شربوا من كأس انتقام الدهر خلافات وعداوات وصراعات بينية، وأن الكأس لا تزال مترعة.

كان ولد محم، كان قد نال الكثير من الاهتمام بتصريحاته النارية وقدراته الخطابية التي يعترف بها الجميع، وقبل أقل من سنة حول الموريتانيون ولد محم إلى مادة للتندر بعد أن وصف الرئيس المنتهية ولايته بأنه "أطعم من جوع وآمن من خوف".

ومن خوف الآن أو من صراع سياسي عميق ترك ولد محم منصبه الوزاري وغادر مكتبه متهجما على النظام ووصفه بعبارة "هذه ليست دولة وهذه ليست وزارة" وفق ما نقل موقع نوافذ الموريتاني.

اهتم الموريتانيون بالاستقالة خصوصا أنها نادرة جدا في تاريخ السياسة في موريتانيا، كما أن الاستقالة من حكومات الرئيس محمد ولد عبد العزيز تعتبر ضربا من الشجاعة، لأن الرجل يهدد المفكرين بالاستقالة بحساب قضائي عسير وفق مصادر وزارية قريبة منه.

في فترة ماضية وجه ولد عبد العزيز سبابا وانتقادا لاذعا لأحد وزرائه أمام جمهور كبير من الحضور أثناء تدشين مشروع عمومي، فبادر الوزير بالقول "ما دمتم لا ترضون عن عملي فإنني سوف أستقيل من الحكومة" وبوجه غاضب رد عليه ولد عبد العزيز قائلا "هل تستطيع ذلك.. جرب الاستقالة لترى كيف سيكون ردي" ولم يفعلها المسؤول.

النساء الموريتانيات وجدن في الاستقالة أيضا مادة للتندر والطرافة معتبرين أنها استقالة رومانسية جدا وتعبر عن مروءة ولد محم في تعامله مع زوجته وتشير بعض النساء إلى أن ولد محم سيحظى بأصوات الناخبات إذا قرر الترشح للرئاسة مستقبلا. الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز محامي النظام يدافع عن زوجته: ينتمي ولد محم إلى طبقة من السياسيين مثلت الظهير المدني للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الأسبق سيد محمد ولد الشيخ عبد الله، حيث كان ولد محم زعيم ما يعرف بالكتيبة البرلمانية.

كما ترأس محكمة العدل السامية التي يراد منها النظر في جرائم الرئيس وكبار مسؤوليه، قبل أن يتم الاستغناء عنها، ودمج صلاحياتها في صلاحيات المحكمة العليا مع إبقاء سلطة الاتهام بيد البرلمان.

وقاد ولد محم مفاوضات عسيرة مع المعارضة في بعض محطات اتفاق دكار، الذي وضع حدا لأزمة ما بعد الانقلاب على ولد الشيخ عبد الله ومهد لانتخابات رئاسية نظمت في العام ذاته 2009.

اقترن ولد محم لاحقا بمديرة التلفزيون الرسمي خيرة بنت شيخاني وهي مقربة اجتماعيا من الرئيس، كما أنها ظلت لسنوات أحد الأزرار الأساسية التي أدار بها ولد عبد العزيز ملف العلاقات مع الإعلام الوطني والخارجي، وإدارة منظومة شبابية لعرقلة التنظيمات الشبابية الناشطة في مسار الحراك. بروز الصراع: قبل أيام قامت مفوضية الجرائم الاقتصادية باستدعاء بنت شيخاني على خلفية اتهامها بالمسؤولية عن اختلاس وتبديد نحو 171 مليون أوقية موريتانية (نحو نصف مليون دولار) وتؤكد مصادر متعددة أن استدعاء بنت الشيخاني ليس إلا وجها من أوجه الصراع المتفاقم داخل دوائر السلطة.

الصراع يأتي خصوصا بين وزير الإعلام ولد محم ووزير الدفاع يحيى ولد حدمين وهو وزير أول سابق، وسبق أن أخضع بنت الشيخاني لعدة بعثات تفتيش خلال توليه مسؤولية الوزارة الأولى (رئاسة الوزراء).

تتحدث مصادر أخرى عن صراع عميق بين بنات شيخاني النافذات سابقا في حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز وبين زوجته الحاضرة بقوة في المشهد السياسي والاقتصادي تكبير بنت النور.

تضيف ذات المصادر إن بنت النور تتهم بنت شيخاني وزوجها ولد محم بتعمد إحراج الرئيس في مؤتمره الصحفي الأخير عندما سأله أحد الإعلاميين عن تهم الفساد التي تلاحق أفرادا من أسرته، وهو السؤال الذي رد عليه الرئيس باستفاضة مؤكدا أن تلك التهم غير مبررة.

رغم أن استدعاء بنت شيخاني جاء لافتا بحكم أنها زوجة الناطق باسم الحكومة الموريتانية وأحد أبرز رجالات النظام، فإن حملة الاستدعاءات شملت، عددا من كبار المسؤولين السابقين، ولا يعرف حتى الآن دوافعها نظرا لتوقيتها والذي يأتي بعد الإعلان عن فوز الرئيس الجديد محمد ولد الغزواني وقبيل تنصيبه بشكل رسمي. أسباب "نبش الملفات"؟ يمكن أن تشكل الأسباب التالية بعضا من دوافع السلطة الحالية لنبش هذا الملف قبيل انصرافها بوقت وجيز: تبيض صفحة النظام- وهو أحد احتمالات التي برزت بقوة في سياق البحث عن أسباب فتح ملفات الفساد والتي تناهز حوالي 30 ملفا، حيث فتح منها أربعة بشكل رسمي لحد الآن، رغم الاتهامات المتزايدة للرئيس محمد ولد عبد العزيز وأفراد من عائلته بالإثراء على حساب تجويع الشعب.

فتح الملف، للإغلاق ولا تستبعد مصادر أخرى أن تنتهي ملفات الفساد المذكور بإغلاق قضائي وهو ما يعني تعذر فتحها من جديد، وذلك تجنبا لإحراجات قد تطفوا على السطح مع السلطة الجديدة.

توازن الأزمات، حيث يسعي النظام إلى إثبات توازنه في العلاقة بين المواطنين وإدارة أزمات البلد خصوصا في ظل حملة اعتقالات طالت سياسيين ونشطاء من الزنوج بتهمة السعي إلى زعزعة الأمن وإثارة العنف، ليتم في الصف الآخر فتح ملفات فساد أغلب المتهمين فيها من القومية العربية.

ومن بين الاحتمالات المتعددة يبقى فتح ملفات الفساد واستقالة وزير الإعلام حدثا لافتا ضمن أحداث كبرى رافقت الرئيس المثير محمد ولد عبد العزيز في مسيرة حكمه التي استمرت أكثر من عشر سنوات.