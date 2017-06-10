بريطانيا
السبت 10 يونيو 2017 22:37

استقالة مساعدين لماي بسبب نتائج الانتخابات البريطانية

أعلن اثنان من كبار مساعدي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتيهما بعد انتقادات شديدة نتيجة فشل الحزب في الفوز بأغلبية صريحة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقال كبير موظفي مكتب رئيسة الحكومة المستقيل نيك تيموثي على موقع حزب المحافظين على شبكة الإنترنت إنه يتحمل "المسؤولية عن دوره في هذه الحملة الانتخابية، الذي كان يتمثل في الإشراف على برنامج سياستنا".

وكتب تيموثي أن السبب في نتيجة الانتخابات المخيبة للآمال لم يكن غياب الدعم لرئيسة الوزراء أو للمحافظين ولكنه زيادة غير متوقعة في الدعم لحزب العمال.

وأكد متحدث باسم الحزب أن زميلته فيونا هيل استقالت هي الأخرى.

المصدر
رويترز
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
بريطانيا
تيريزا ماي
انتخابات
نتائج

اقرأ أيضا

Thumbnail
قوات موالية لحفتر تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
Thumbnail
محتجون ينظمون مسيرات مناهضة للإسلام في أمريكا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة