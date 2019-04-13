استقالة مدير جهاز الأمن السوداني "المثير للجدل" صلاح قوش

صادق رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، على استقالة مدير المخابرات والأمن السوداني، صلاح قوش، من منصبه.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، اليوم السبت، وأوضح البيان المقتضب أن استقالة قوش تقدم بها مساء أمس الجمعة.‎

تأتي الاستقالة استجابة لتجمع المهنيين السودانيين ( تجمع نقابي غير رسمي) وأحزاب حليفة له في- قوى الحرية والتغيير- والذين يرهنون فض الاعتصام وبحث ترتيبات الفترة الانتقالية بحزمة مطالب بينها إقالة مدير الأمن السوداني صلاح قوش.

من هو صلاح قوش؟

صلاح قوش أمني سوداني مثير للجدل، يتقن فن اللعب على المتناقضات، ترأس جهاز الأمن والمخابرات خمس سنوات، ثم عين مستشارا أمنيا للرئيس المعزول عمر البشير قبل أن يعتقل متهما بالانقلاب والتآمر على الدولة ليخرج بعد ذلك بعفو رئاسي عام 2013. توارى بعدها عن الأنظار قليلا قبل أن يعين عام 2018 مجددا على رأس جهاز الأمن والمخابرات.

الوظائف والمسؤوليات:

عمل في مجموعة من الشركات في مجال الهندسة، ودرّس في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم، وكان مسؤولا عن جهاز المعلومات الخاص بتنظيم الإخوان المسلمين الذي كان أقوى تنظيم في الجامعة في العقدين الثامن والتاسع من القرن الماضي، وسيطر على معظم اتحادات الطلاب.

تدرج قوش في جهاز المخابرات حتى وصل إلى منصب نائب مدير العمليات، وفي العام 1996 غادر منصبه مع عدد من ضباط الجهاز على خلفية اتهامهم بالتخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

صلاح قوش مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس المجلس العسكري السوداني السابق عوض بن عوف

نظرا للخلفية الهندسية لقوش تم تعيينه مديرا لمصنع اليرموك الحربي الذي اتهمت الخرطوم إسرائيل بقصفه، كما دخل البرلمان عام 2010 حيث انتخب نائبا عن دائرة "مروي" شمال السودان.

بحسب خبراء، فإن الرجل لعب الدور المحوري في القضاء على وجود أنصار الترابي في جهاز الدولة، خاصة الأجهزة النظامية، وذلك بحكم صلته بالترابي واطلاعه مسبقا على أغلب أسراره، وفي عام 2004 عين الرئيس البشير قوش مديرا لجهاز المخابرات وظل في منصبه حتى 2009.

كثيرا ما شكت بعض أحزاب المعارضة مما اعتبرتها فظاظة ووحشية مطلقة في تعامل قوش مع كوادرها بعد أن تركزت السلطات في يده، وتحول جهاز الأمن في عهده إلى دولة داخل دولة على حد قول بعض أطراف المعارضة.

قال أحد الإسلاميين المقربين منه لوكالة الأناضول إن السبب الأساسي لـ"تغول" جهاز الأمن على الجهاز التنفيذي يعود إلى الثقة المطلقة التي كان يوليها البشير إلى قوش، خصوصا بعد نجاحه في إضعاف حزب الترابي والكشف عن كثير من مخططاته.

ستتصدي كل القوات النظامية وعلي رأسها جهاز الامن والمخابرات الوطني لكل من يحاول الي زعزعة الامن والتخريب في هذه البلاد #مدن_السودان_تنتفض — صلاح قوش (@Salah_gosh) ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨

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