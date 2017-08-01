أمريكا
الثلاثاء 1 أغسطس 2017 01:32

استقالة مدير الاتصال في البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض الأمريكي عن استقالة أنتوني سكاراموتشي المدير الجديد للاتصال في البيت الأبيض الذي عينه الرئيس دونالد ترمب قبل عشرة أيام فقط.

وقد أثار سكاراموتشي عاصفة الأسبوع الماضي إثر مقابلة صحفية تعرض فيها لرئيس الأركان رينس بريبوس الذي ترك عمله الأسبوع الماضي وكبير الاستراتيجيين في البيت الابيض ستيف بانون.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن سكاراموتشي أرغم على الاستقالة بناء على طلب كبير موظفي البيت الأبيض الجديد جون كيلي الذي أدى القسم في وقت سابق الاثنين.

وقد أثار سكاراموتشي عاصفة الأسبوع الماضي إثر مقابلة صحافية تعرض فيها لرئيس الأركان رينس بريبوس الذي ترك عمله الأسبوع الماضي وكبير الاستراتيجيين في البيت الابيض ستيف بانون.

المصدر
الجزيرة مباشر
الجزيرة
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أمريكا
أنتوني سكاراموتشي

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