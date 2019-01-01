استقالة مديرين أوربيين كبار من الصندوق السيادي السعودي

كشف تحقيق لـ "صحيفة وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الصندوق السيادي السعودي الذراع الاستثماري للحكومة السعودية يشهد سلسلة استقالات لمديرين أوربيين كبار.

ما الذي حدث؟

الصحيفة أشارت بالاسم إلى كل من مدير الدائرة القانونية وهو بريطاني الجنسية، ومدير قسم الاستثمارات العمومية سويسري الجنسية، وكذلك مدير قسم الأسهم الخاصة وهو إسباني.

من أبرز من تركوا مناصبهم أيضا إيريك إيبرميير المدير السابق للتخطيط الاستراتيجي في الصندوق السيادي السعودي لإدراكه أن دوره صوريٌ في ظل التحكم المطلق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان .

موظفون سابقون اشتكوا من تدخل بن سلمان في صغائر الأمور الإدارية وتخبط الرؤية الاستراتيجية للاستثمار لديه.

الموظفون قالوا إن مناخ العمل في الصندوق السيادي السعودي الذي تقدر قيمته بـ 200 مليار دولار- لا يشبه نظيره في المؤسسات المالية والبنوك العالمية.

وفقا للصحيفة فإن مقتل خاشقجي جعل من الصعب شغل الوظائف القيادية ودفع آخرين إلى إعادة النظر في قرارهم الالتحاق بالعمل في الصندوق.

أثر خاشقجي على المملكة:

وانسحب عدد من المؤسسات الإعلامية والمستثمرين ورجال الأعمال من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي المعروف باسم "دافوس الصحراء" الذي عقد في 23 أكتوبر/ تشرين أول الماضي على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده باسطنبول.

عدد من المؤسسات الإعلامية والمستثمرين ورجال الأعمال انسحبوا من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي