فرنسا
الأربعاء 19 يوليو 2017 11:02

استقالة قائد القوات المسلحة الفرنسية بعد خلاف مع الرئيس

بيير دو فيلييه قائد القوات المسلحة الفرنسية
بيير دو فيلييه قائد القوات المسلحة الفرنسية
رويترز
أفاد بيان صادر عن مكتب بيير دو فيلييه قائد القوات المسلحة الفرنسية بأنه استقال وذلك بعد أيام من خلاف علني مع الرئيس إيمانويل ماكرون حول اقتراحات بخفض ميزانية الدفاع.

وقال دو فيلييه في البيان إنه سعى لقيادة القوات الفرنسية حتى تستطيع القيام بعمل صعب على نحو متزايد في إطار القيود المالية المفروضة عليها.

وتابع "وفي ضوء الظروف الحالية أرى أنه لم يعد بإمكاني ضمان قوة الدفاع القوية التي أعتقد أنها ضرورية من أجل حماية فرنسا والشعب الفرنسي، اليوم وغدا، وتحقيق أهداف بلدنا".

وأضاف أنه قدم استقالته لماكرون نتيجة لهذا وأن الرئيس قبلها.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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فرنسا
جيش
إيمانويل ماكرون

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