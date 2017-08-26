السبت 26 أغسطس 2017 23:53
استقالة غوركا مساعد مستشار ترمب للأمن القومي
قدم سيباستيان غوركا، مساعدُ مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للأمن القومي، استقالته من منصبه.
وكان القرار متوقعا عقب استقالة ستيف بانون الأسبوع الماضي من منصب كبير مستشاري البيت الأبيض.
وقالت مصادر مطلعة إن استقالة غوركا جاءت بتدخل مباشر من الجنرال كيلي كبير موظفي البيت الأبيض، الذي قرر إقالة ستيف بانون.
يذكر أن "سيباستيان غوركا" من الشخصيات اليمينية المتطرفة التي جاءت إلى البيت الأبيض مع وصول ترمب إلى الرئاسة وكان شخصية مثيرة للجدل بسبب مواقفه المتطرفة.
المصدر
الجزيرة مباشر
الجزيرة
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