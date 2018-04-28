الولايات المتحدة
السبت 28 أبريل 2018 12:42

استقالة عضو في الكونغرس الأمريكي لاتهامه بالتحرش الجنسي

عضو مجلس النواب الأمريكي باتريك ميهان
عضو مجلس النواب الأمريكي باتريك ميهان
أرشيفية
استقال عضو مجلس النواب الأمريكي باتريك ميهان، الذي ينتمي للحزب الجمهوري بعد أن استخدم أموال الضرائب لتسوية قضية تحرش جنسي اتهمته فيها موظفة سابقة لديه.

وقال ميهان إنه سيسدد الأموال للخزانة الأمريكية.

وأعلن ميهان في يناير/ كانون الثاني أنه لن يخوض الانتخابات مجددا بعدما انتشر خبر دفعه مبلغ 39 ألف دولار أمريكي لمساعدة موظفة سابقة اتهمته بالتحرش الجنسي.

وفي خطاب موجه لرئيس مجلس النواب بول رايان وحاكم بنسلفانيا توم وولف أمس (الجمعة)، قال ميهان إنه يعتقد أن لجنة الأخلاقيات بالمجلس ستبرئ ساحته في نهاية الأمر.

وكتب في خطابه "أعلم أن هناك بعض الناخبين يشعرون بخيبة أمل بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع الوضع الذي أدى لقراري عدم الترشح مجددا".

وميهان (62 عاما) متزوج وأب لثلاثة أبناء ويمثل دائرته الواقعة في جنوب شرق بنسلفانيا منذ عام 2011.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" هي أول من نشر خبر المبلغ الذي دفعه ميهان في ظل موجة من الاتهامات بالتحرش والانتهاك الجنسي ضد مشاهير في مجالات الترفيه والإعلام والحكومة بدأت منذ العام الماضي.

وقال ميهان في مقابلات إنه كان يعتبر مساعدته السابقة التي تصغره بعشرات الأعوام "توأم روحه"، لكنه نفى أن يكون سلوكه يرقى لحد التحرش.

واستخدم ميهان أموال مكتبه الخاصة بالكونغرس لدفع مبلغ 39 ألف دولار وصفه بأنه "مكافأة نهاية خدمة".

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الولايات المتحدة
مجلس النواب الأمريكي
الكونغرس الأمريكي
الحزب الجمهوري الأمريكي
باتريك ميهان
تحرش جنسي
بول رايان

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