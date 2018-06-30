الولايات المتحدة
السبت 30 يونيو 2018 18:43

استقالة دبلوماسي أمريكي بسبب تصريحات لـ"ترمب"

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
رويترز
استقال سفير الولايات المتحدة لدى إستونيا، غيمس ميلفيل (السبت) من منصبه جراء استيائه من تصريحات أطلقها الرئيس دونالد ترمب، متعلقة بالاتحاد الأوربي.

وباستقالة "ميلفيل" من منصبه الذي يشغله منذ 33 عاماً، يكون بذلك ثالث دبلوماسي أمريكي يترك موقعه بسبب سياسات الرئيس ترمب.

وقال "ميلفيل" في تغريدة على "تويتر" (السبت): "ثبت لي أن الوقت قد حان لأغادر".

وأضاف: "يقول الرئيس (دونالد ترمب) إنّ الاتحاد الأوربي تأسس للاستفادة من الولايات المتحدة، وإن الناتو (حلف شمال الأطلسي) سيئ للغاية مثل نافتا (اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية)".

وحتى مساء (السبت) لم تعلّق سفارة واشنطن لدى إستونيا على استقالة السفير.

ومنذ تولي ترمب منصبه الرئاسي في يناير/ كانون الثاني 2017، استقال دبلوماسيين اثنين من منصبهما.

وحسب تقرير لمجلة "فورين بوليسي" قدّم السفير الأمريكي لدى بنما، غون فيلي، استقالته في يناير/كانون الثاني الماضي، بدعوى أنه "لم يعد قادراً على خدمة بلاده تحت إدارة الرئيس ترمب".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، قدمت الدبلوماسية الأمريكية لدى العاصمة الكينية نيروبي، إليزابيث شاكلفورد، المعروفة في وزارة الخارجية باسم "النجم الصاعد" استقالتها.

وعلّلت شاكلفورد استقالتها بأنّ "الولايات المتحدة أعرضت عن حقوق الإنسان كأولوية لها".

وكانت السفيرة لدى كينيا، أخر مسؤول سياسي أمريكي في نيروبي، وفق تقارير إعلامية.

المصدر
الأناضول
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سفير الولايات المتحدة لدى إستونيا
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الناتو
اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية
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