استغرب وراجع أوراقه.. هل تفاجأ رئيس صربيا بإعلان ترمب نقل سفارة بلاده للقدس؟ (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل لقطات تلفزيونية مثيرة للجدل من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس وزراء كوسوفو في البيت الأبيض قبل يومين.

وأظهرت لقطات على ما يبدو أن الرئيس الصربي تفاجأ بإعلان الرئيس الأمريكي نقل السفارة الصربية من تل أبيب إلى القدس ضمن بنود اتفاق المصالحة مع كوسوفو، خلال مؤتمر صحفي.

Footage that certainly makes it appear that Vucic did not realize he had agreed to moving the Serbian embassy to Jerusalem — or at least not by July, Trump states. Comedy of errors. pic.twitter.com/0QlzmYM3GY — Jasmin Mujanović (@JasminMuj) September 5, 2020

وفسر صحفيون ومحللون طريقة تصرف الرئيس الصربي ولغة جسده وقسمات وجهه على أنه ربما لم يكن على علم بقرار نقل سفارة بلاده إلى القدس إلا بعدما جلس مع ترمب في المكتب البيضاوي أو أنه لم يطلع جيدا على بنود الاتفاقية قبل اللقاء مع ترمب.

وما إن بدأ ترمب بقراءة بند نقل السفارة من بيان اللقاء حتى ظهرت علامات الاستغراب على وجه الرئيس الصربي وبدأ بتفحص البيان ليتأكد من وجود تلك النقطة، وفق مراقبين.

كما أظهرت الصور الرئيس الصربي جالسًا على كرسي أمام مكتب ترمب، فيما اعتبره ناشطون إهانة لفوتشيتش. وكان ترمب أعلن أن كوسوفو وإسرائيل اتفقتا على التطبيع بينهما، وإقامة علاقات دبلوماسية.

ولم يصدر أي رد أو توضيح من صربيا بعد المؤتمر، إلا أن الرئيس الصربي قام بإعادة نشر تغريدة للجنة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، تشير لتصريحات أدلى بها في مارس/آذار الماضي يعلن فيها عزمه فتح مكتب رسمي لدى إسرائيل في القدس.

Moments ago, the Republic of #Serbia 🇷🇸 announced it will move its embassy to Jerusalem.



Thank you @POTUS & Amb. @RichardGrenell for working to facilitate today's landmark decision.



President @avucic announced his intention to open a state office in Jerusalem at #AIPAC2020. https://t.co/53aBMIhlVh — AIPAC (@AIPAC) September 4, 2020

وتعليقا على اللقطات المتداولة، غرد السياسي الفلسطيني صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قائلًا إن "الرئيس ترمب ليس فقط ملتزم بمخالفة القانون الدولي. ولكنه يصر أيضًا على إحراج ضيوفه".

وأضاف عريقات مخاطبا الرئيس الصربي قائلًا "لا داعي لأن تحرج، تمسك بالقانون الدولي لا تخضع للابتزاز. لا تنقل سفارة بلادك الى القدس".

الرئيس ترامب ليس فقط ملتزم بمخالفة القانون الدولي.ولكنه يصر على احراج ضيوفه . الرئيس الصر بي Vucic لا داعى لان تحرج, تمسك بالقانون الدولي لا تخضع للابتزاز . لا تنقل سفارة بلادك الى القدس . ، https://t.co/7j5RnrzdBu — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) September 6, 2020

وكانت الولايات المتحدة نقلت في 2018 سفارتها لدى إسرائيل من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة، عقب إعلان ترمب في ديسمبر/كانون الأول 2017 اعتبار القدس -بشقيها الشرقي والغربي- عاصمة لإسرائيل.

وأثار قرار ترمب موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية، وردود فعل منددة إسلاميا ودوليا.

وقبل أيام، أعلن المترشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز، أنه سيبحث مسألة إعادة مقرّ سفارة بلاده من القدس إلى تل أبيب في حال فوزه، فيما اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن تصريحات ساندرز "مرعبة".

عندما أعلن الرئيس #ترمب أن صربيا وافقت على نقل سفارتها من تل أبيب إلى #القدس، ظهرت علامات الدهشة أو الصدمة على الرئيس الصربي، أليكساندر فوتشيتش، الذي طفق يقلّب أوراق الاتفاقية مدركاً بعد فوات الأوان أنه لم يقرأ بنودها جيداً، متمتماً، كما يبدو، في نفسه: سَبَقَ السيفُ العَذَل. pic.twitter.com/qe2HuDFRjL — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) September 6, 2020

Here the moment President Vucic 🇷🇸 was informed that he was going to move his Israel 🇮🇱 embassy to Jerusalem. pic.twitter.com/8195dGDZQT — Carl Bildt (@carlbildt) September 5, 2020

١- اتفاق #صربيا و #كوسوفو لتطبيع العلاقات الاقتصادية بينهما في #واشنطن :

-لماذا يتضمن اتفاق كهذا، قضايا تخص الشرق الاوسط؛ دعوة اسرائيل وكوسوفو للاعتراف ببعضهما، وتعهد البلدين باعتبار #حزب_الله هو حزب ارهابي !!

علماً ان الحزب ساعد الالبان في معاركهم الانفصالية في التسعينات. pic.twitter.com/G9d0tr8tD4 — Leila Nicolas (@lnicolasr) September 6, 2020

When you realise you have no idea what you’ve just signed... @SerbianGov President’s reaction on hearing @POTUS @realDonaldTrump saying the Serbian embassy is going to be moved to Jerusalem! https://t.co/QRyDA15BEj — Lord Bistua Nuova (@BistuaNuova) September 6, 2020