ترمب
الخميس 1 مارس 2018 14:29

استطلاع: 57% من الأمريكيين يرون ترمب عنصريا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رويترز
أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز أبحاث الشؤون العامة "إن أو آر سي"، في الولايات المتحدة الأمريكية، أن 57% من الأمريكيين يعتقدون أن رئيس بلادهم دونالد ترمب عنصري.

وبحسب الاستطلاع الذي  أجري مع ألف و337 من البالغين خلال الفترة ما بين 15-19 شباط/ فبراير الماضي، فإن 57% من الأمريكيين، بواقع 8 من بين كل 10 سود، و وثلاثة أرباع المواطنين من أصول لاتينية، وقرابة نصف البيض يعتقدون أن ترمب شخص عنصري.

ووفقاً للاستطلاع فإن 85% من الديمقراطيين، و21% من الجمهوريين يعتقدون أن ترمب عنصري.

ويعتقد 57% من الأمريكيين أن سياسيات ترمب سيئة بالنسبة للمسلمين، و56% يعتقدون أن سياسيات ترمب سيئة لذوي الأصول اللاتينية، في حين يرى 47% من الشعب الأمريكي أن سياسات رئيسهم سيئة بالنسبة للسود.

ويرى 60% من المسلمين في البلاد، و59% من المهاجرين، و51% من ذوي الأصول اللاتينية، أنهم يواجهون أوضاعًا مناهضة لهم في المجتمع الأمريكي.

المصدر
الأناضول
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الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
استطلاع رأي
عنصري
الأمريكيون السود
الأمريكيون البيض
الأمريكيون ذو الأصول اللاتينية

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