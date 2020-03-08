استطلاع للجيش الإسرائيلي عن لقاح بشأن فيروس كورونا.. هكذا رد المغردون
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر تويتر، إن "أكثر من مائة دولة في العالم دخل إلى شعوبها فيروس كورونا واتضح أن الفيروس لا يأبه لجواز سفر وحدود مغلقة".
نتائج الاستطلاع تتحدث بنفسها: أغلبية عربية ساحقة ترحب بلقاح اسرائيلي لو تم تطويره ضد #فيروس_كورونا لإنقاذ الحياة. فأكثر من ١٠٠ دولة في #العالم دخل الى شعوبها #فيروس_كورونا واتضح ان الفيروس لا يأبه لجواز سفر وحدود مغلقة ولذلك الحل سيكون بتضامن وتكاتف الجميع. ما رأيكم؟ pic.twitter.com/DbKCGm3boz— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 7, 2020
وكان أدرعي نشر تغريدة الاستطلاع قبل يومين طرح فيها تساؤلًا قال فيه "لو تم تطوير لقاح هو الأول من نوعه لفيروس كورونا في إسرائيل، وكان الدواء الوحيد من نوعه في العالم لوباء كورونا.. هل ستستخدمونه؟"
وشارك في التصويت 5374 شخصًا، وكانت النتيجة 57% قالوا نعم و43% قالوا لا، وفق الإحصائية التي نشرها أدرعي.
شو رأيكم؟ لو تم تطوير لقاح اول من نوعه لفيروس كورونا في إسرائيل، وكان الدواء الوحيد من نوعه في العالم لوباء #كورونا— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 6, 2020
هل ستستخدمونه؟
وكان حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية، نشر بالتوازي، تغريدة على تويتر قال فيها إن استطلاع أجرته يشير إلى أن "أكثر من 61٪ من المستطلعة آراؤهم مستعدون لاستخدام لقاح إسرائيلي ضد فيروس كورونا لإنقاذ الحياة".
وأضاف أن "علماء إسرائيليين يعملون الآن على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا".
أغلبية عربية ترحب بلقاح اسرائيلي ضد الكورونا لإنقاذ الحياة..— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 6, 2020
يشير استطلاع اجريناه الى أن أكثر من ٦١٪ من المستطلعة آراؤهم مستعدون لاستخدام لقاح اسرائيلي ضد فيروس كورونا لانقاذ الحياة. يذكر أن علماء إسرائيليين يعملون الآن على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا. pic.twitter.com/HYlssWoUPk
وجاءت ردود الفعل متباينة من قبل المغردين، فمنهم من سخر ورد عليه باستطلاع آخر بشأن العنوسة في إسرائيل، ومنهم من رفض المقترح بشكل قاطع، ومنهم من وافق بسخرية وبعضهم وافق عن قناعة، ومنهم من وصف إسرائيل بـ"الفيروس" الذي أصاب الوطن العربي، وأنها "أشد فتكًا" من كورونا.
كما رد آخرون بالقول "هل إنقاذ البشرية يحتاج إلى رأي أو مشورة؟!"، وطالب البعض بتطوير لقاحات أخرى قبل كورنا تتعلق بـ"قتل الأبرياء في فلسطين والجبن والهروب على جبهات القتال".
شو لو كان علاج العنوسة— بو مرسال زايد (@BOmirsalZAYED) March 6, 2020
في تل أبيب الزواج من المسلمين؟
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 25 حالة.
وتستمر أعداد المصابين وحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في الارتفاع بمناطق عدة من العالم، حيث أصاب الفيروس قرابة 105 آلاف شخص في 100 دولة وإقليم حول العالم، توفي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
وأدى انتشار المرض إلى تعليق العمرة ورحلات جوية وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في عدة بلدان، كما بات نحو 300 مليون تلميذ عبر العالم محرومين من الذهاب إلى المدارس لأسابيع.
انتم الفايروس و عله في قلب الوطن العربي— 🌹 شُآعٌر وُ مْڄنْوُنْ 🌹 (@rp3Hn7IRMAE53NM) March 7, 2020
العالم زاخر بالعباقرة والمفكرين وهؤلاء هم من ننتظر منهم الافكار والابتكارات . ودويلة صهيون رغم الدعم الدولي لها ورغم رؤوس الاموال هي ليست بافضل حال من الكثير من دول العالم الثالث . فلا تغتروا كثيرا بانفسكم . اوصانا ديننا بان نعرف عدونا لذا نحن نعرفكم جيدا .— خليـل حمـد عمـران (@Ahn3465) March 6, 2020
ههههههههه...— هوانا بحري (@hawanabhry) March 7, 2020
عادي على فكرة...
مانتو خدتوا مننا كل حاجة (ارض. شعب. تاريخ)
ايه المشكلة لما ناخد منكوا حاجة.
بس انتوا اعملوه الأول
لازم تفهموا اننا نكره اسرائيل لاحتلالها ارض الفلسطينيين ومعاملاتهم الغير آلانسانية متى انتهى هذا انتهى الكراهية.— صالح الجعوف الردفاني (@salehalgaof) March 6, 2020
انتم اشد واخطر من كورونا— الواثق بالله محمد قيس (@alwathg5090) March 6, 2020
طبيعي انكم تطورو اللقاح مثل ما طورتو المرض— Hussein omar (@binh_hasan) March 8, 2020
اه نستخدمه عشان نعيش ونعلقكم من رجليكم 😂— ابراهيم الشتيوي (@ELShetawi) March 6, 2020
الأولى أن تطوروا 4 لقاحات لكم قبل #كورونا أولهم للرجولة حتى لا تقتلوا طفلة بريئة، الثاني للعدل بين البيض والسود في كيانكم الغاصب، الثالث ضد الجبن والهرب من أمام فلسطيني أعزل والأخير ضد البكاء 😂#مصر #ليبيا #تونس #اليمن #السعودية #ماليزيا #إندونيسيا #فرنسا #تركيا #إسرائيل pic.twitter.com/sq0AlPOeD0— إفريقيا (@TunisianAfrica) March 6, 2020
ولماذا تقومون بالاستطلاعات هل انتم واثقون من انتاج مصل مضاد للفايروس ام مجرد تأملآت وفرضيات لو لو اننا لاتنفع لو.. نريد نتيحه ملموسه عند اذن سوف تصعق بنتائج الاستطلاع الايجابيه اما قبل انتاجه وتبحث عن تأييد واستطلاع فانكم بالتأكيد تبحثون عن التطبيع معكم والتآلف— حبزبوز بغداد (@ABUTALI50581850) March 7, 2020
ميسو افيخاي وهل انقاذ البشرية تحتاج للاراء والمشورة 🧐— سحابة خير 🇮🇶 (@noosamoo) March 6, 2020
فكره الاستطلاع نفسها والسؤال بتقول انكم عارفين انكم غير مرحب بكم واي فكره هتطرحوها هتبقي زي فكره خط بارليف المنيع 😂😂😂— FATMA (@Fatomy_111) March 7, 2020
متى اجريتم الاستطلاع سبحان الله كذبتم على الله وعلى الانبياء ليس بمستغرب الكذب على البشرية، والحداية ما تحدفش كتاكيت اللقاح الاسرائيلي جربوه على نتنياهو— حسن يوسف (@hsnyousuf) March 6, 2020