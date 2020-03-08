فيروس كورونا
الأحد 8 مارس 2020 10:19

استطلاع للجيش الإسرائيلي عن لقاح بشأن فيروس كورونا.. هكذا رد المغردون

مركز اقتراع خاص بالخاضعين للحجر الصحي في إسرائيل 2-مارس
غيتي
قال الجيش الإسرائيلي وصفحة "إسرائيل بالعربية" على تويتر، إن "أغلبية عربية ساحقة ترحب بلقاح إسرائيلي إذا تم تطويره ضد فيروس كورونا لإنقاذ الحياة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر تويتر، إن "أكثر من مائة دولة في العالم دخل إلى شعوبها فيروس كورونا واتضح أن الفيروس لا يأبه لجواز سفر وحدود مغلقة".

وكان أدرعي نشر تغريدة الاستطلاع قبل يومين طرح فيها تساؤلًا قال فيه "لو تم تطوير لقاح هو الأول من نوعه لفيروس كورونا في إسرائيل، وكان الدواء الوحيد من نوعه في العالم لوباء كورونا.. هل ستستخدمونه؟"

وشارك في التصويت 5374 شخصًا، وكانت النتيجة 57% قالوا نعم و43% قالوا لا، وفق الإحصائية التي نشرها أدرعي.

وكان حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية، نشر بالتوازي، تغريدة على تويتر قال فيها إن استطلاع أجرته يشير إلى أن "أكثر من 61٪ من المستطلعة آراؤهم مستعدون لاستخدام لقاح إسرائيلي ضد فيروس كورونا لإنقاذ الحياة".

وأضاف أن "علماء إسرائيليين يعملون الآن على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا".

وجاءت ردود الفعل متباينة من قبل المغردين، فمنهم من سخر ورد عليه باستطلاع آخر بشأن العنوسة في إسرائيل، ومنهم من رفض المقترح بشكل قاطع، ومنهم من وافق بسخرية وبعضهم وافق عن قناعة، ومنهم من وصف إسرائيل بـ"الفيروس" الذي أصاب الوطن العربي، وأنها "أشد فتكًا" من كورونا.

كما رد آخرون بالقول "هل إنقاذ البشرية يحتاج إلى رأي أو مشورة؟!"، وطالب البعض بتطوير لقاحات أخرى قبل كورنا تتعلق بـ"قتل الأبرياء في فلسطين والجبن والهروب على جبهات القتال".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 25 حالة.

وتستمر أعداد المصابين وحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في الارتفاع بمناطق عدة من العالم، حيث أصاب الفيروس قرابة 105 آلاف شخص في 100 دولة وإقليم حول العالم، توفي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى انتشار المرض إلى تعليق العمرة ورحلات جوية وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في عدة بلدان، كما بات نحو 300 مليون تلميذ عبر العالم محرومين من الذهاب إلى المدارس لأسابيع.

المصدر
الجزيرة مباشر
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