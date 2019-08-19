الاثنين 19 أغسطس 2019 18:22
استطلاع: توقعات بحدوث ركود اقتصادي أمريكي في 2020
أظهر استطلاع للرأي أجري بين خبراء الاقتصاد في الولايات المتحدة أن أكثر من ثلث هؤلاء يتوقعون ركودا في الاقتصاد الأمريكي العام المقبل بسبب السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب.
الاستطلاع أجرته الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال، بين 226 خبيرا اقتصاديا خلال الفترة من 1 إلى 14 أغسطس/آب الجاري، ضمن تقرير يصدر، الاثنين.
أبرز نتائج الاستطلاع:
- توقع 38٪ من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن يحدث الركود في 2020.
- في المقابل قال 34٪ من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون إن الاقتصاد الأمريكي سيدخل في حالة الركود عام 2021.
- تمثل هذه زيادة كبيرة عن آخر استطلاع أجري في فبراير/شباط الماضي والذي أظهر أن 25٪ من الاقتصاديين يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في 2021.
التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين:
- عبر أغلب الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع عن تشككهم في احتمالات نجاح الجولة الأخيرة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
- توقع 5٪ فقط من الاقتصاديين التوصل إلى صفقة تجارية شاملة بين البلدين، بينما توقع 64٪ إمكانية التوصل إلى اتفاق سطحي.
- قال ما يقرب من 25٪ من الاقتصاديين إنهم يتوقعون عدم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبيجين.
ترمب متفائل ويستبعد الركود:
- في المقابل استبعد الرئيس الأمريكي المخاوف من حدوث ركود اقتصادي، وقدم نظرة متفائلة للاقتصاد بعد الانخفاض الحاد في أسواق المال الأسبوع الماضي.
- ترمب قال تعليقا على التوقعات بحدوث ركود: "لا أعتقد أننا نشهد ركودا".
- ترمب قال أيضا، أمس الأحد، في تغريدات على حسابه على تويتر: "اقتصادنا هو الأفضل في العالم، وهو يسبق الآخرين بكثير. (لدينا) أدنى معدل بطالة على الإطلاق في جميع الفئات تقريبا. مستعدون لنمو كبير بعد الانتهاء من الاتفاقيات التجارية. أسعار الواردات انخفضت، والصين استوعبت الرسوم الجمركية… مستقبل عظيم للولايات المتحدة الأمريكية!"
خلفية:
- أعرب الاقتصاديون في السابق عن قلقهم من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، إضافة إلى العجز المرتفع في الميزانية، إلى إضعاف الاقتصاد.
- فرضت إدارة ترمب رسوما جمركية على البضائع المستوردة من العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، ومن أبرزهم الصين وأوربا والمكسيك وكندا.
- يؤكد مسؤولو الإدارة الأمريكية أن الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن ضرائب على الواردات، ستساعد الإدارة على الحصول على شروط تجارية أفضل للولايات المتحدة، لكن شركاء واشنطن التجاريين ردوا على الرسوم الجمركية الأمريكية من خلال فرض رسوم على السلع الأمريكية.
- الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب تسببت في تراجع التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.
- قرر ترمب، الأربعاء الماضي، تأجيل فرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية حتى 15 ديسمبر/كانون الأول على نحو 60٪ من واردات صينية قيمتها 300 مليار دولار.
- اضطراب أسواق المال الأسبوع الماضي أشار إلى احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، مما زاد من المخاوف بشأن تأثير التوترات التجارية المستمرة، بالإضافة إلى حديث بريطانيا وألمانيا عن انكماش اقتصاديهما.
المصدر
الجزيرة مباشر
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