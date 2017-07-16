ترمب والإعلام
الأحد 16 يوليو 2017 10:27

استطلاع: تراجع شعبية الرئيس الأمريكي إلى 36%

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب - أرشيفية
رويترز
أظهرت نتائج استطلاع أجرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة "ايه بي سي" الأمريكيتين أنه وبعد مرور نحو 6 أشهر على تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمنصبه، انخفضت شعبيته إلى 36%.

وأوضح الاستطلاع، الذي نشر السبت، أن شعبية ترمب تراجعت مقارنة بشهر أبريل/نيسان الماضي عندما بلغت 42%.

وقد ارتفعت هذه النسبة بواقع خمس نقاط لتصل إلى 58%، وقال 48% ممن شملهم الاستطلاع إنهم "يعارضون بقوة" أداء الرئيس الأمريكي الحالي.

ويوضح الاستطلاع الجديد أن نحو نصف الأمريكيين تقريبا (48%) يرون أن قيادة أمريكا للعالم في أضعف حالتها منذ تنصيب ترمب في يناير/كانون ثان الماضي، وذلك مقارنة بـ 27% قالوا إنهم يرون أن قيادة أمريكا للعالم أصبحت أكثر قوة.

وقال 50% من الأمريكيين إن الرئيس الـ45 لأمريكا يؤدي عمله بصورة أسوأ من معظم الرؤساء السابقين، في حين قال أقل من 25% إن الرئيس يؤدي عمله بصورة أفضل من سابقيه.

وقالت نسبة مماثلة إن ترمب يؤدي عمله بصورة مماثلة للرؤساء السابقين، وذلك بحسب ملخص نتائج نشرته صحيفة واشنطن بوست.

من ناحية أخرى، أشار 55% إلى أنهم يعتقدون أن ترمب لا يحرز تقدما كبيرا تجاه تحقيق أهدافه. 

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
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شعبية الرئيس
استطلاع
تراجع
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إحراز تقدم

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