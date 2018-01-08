الاثنين 8 يناير 2018 00:04
استطلاع: أبو تريكة أفضل لاعب كرة قدم مصري في التاريخ
فاز نجم كرة القدم المصري المعتزل محمد أبو تريكة بلقب أفضل لاعب مصري في التاريخ بحسب استطلاع أجرته الصفحة الرسمية لبطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم على موقع تويتر.
ودشنت الصفحة استطلاعا لاختيار أفضل لاعب مصري انحصر بين محمد أبو تر يكة ومحمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي والثنائي المعتزل محمود الخطيب وحسام حسن.
وقالت الصفحة إن أبو تريكة فاز بالاستطلاع بعد أن حصل على 56% من الأصوات مقابل 36% لصلاح و6% للخطيب و2% لحسام حسن.
وشهد الاستطلاع أكثر من 111 ألف عملية تصويت.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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