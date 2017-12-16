ترمب والإعلام
السبت 16 ديسمبر 2017 13:52

استطلاعان: معظم الأمريكيين متشائمون من رئاسة ترمب

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
غيتي
كشف استطلاعان جديدان للرأي عن أن أغلبية الأمريكيين لديهم نظرة تشاؤمية تجاه المسار الذي تتخذه الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأظهر الاستطلاع الأول الذي أجرته على نحو مشترك وكالة (أسوشيتد برس ومركز نورك) الأمريكي لأبحاث الشؤون العامة، ونُشرت نتائجه الجمعة، أن 52% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن البلاد أصبحت أسوأ حالا منذ أن أصبح ترمب رئيسا.

في المقابل قال ثلاثة فقط من بين كل عشرة أشخاص إن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح.

وفي استطلاع ثان أجرته الجهتان نفسيهما خلال الشهر الجاري، تراجع معدل قبول أداء ترمب من حيث توفير الوظائف للأمريكيين إلى 32% فقط، ليصبح الرئيس الأقل شعبية على الإطلاق في عامه الأول، حسب أسوشيتد برس.

وقالت الوكالة إن ربع الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع انضموا إلى الذين لا يوافقون على أداء ترمب.

وقال 40% من الأمريكيين في ذلك الاستطلاع إنهم لا يوافقون على تعامل ترمب مع الملف الاقتصادي.

وأشار ثلاثة فقط من بين كل عشرة إلى أنهم يوافقون على تعامل ترمب مع ملف السياسة الخارجية والرعاية الصحية والضرائب.

وذكرت أسوشيتد برس أن تلك المؤشرات تعكس اتجاها مقلقا بالنسبة للبيت الأبيض والجمهوريين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس العام المقبل، مشيرة إلى أن سيطرة الجمهوريين عليه باتت على المحك.

وشمل الاستطلاع الأول عينة من ألف و444 شخصا خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 4 ديسمبر/ كانون الأول، بينما شمل الاستطلاع الثاني عينة من ألف و20 شخصا من 7 - 11 ديسمبر/كانون الثاني.

وجرى الاستطلاعان خلال مقابلات عبر الإنترنت أو الهاتف.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
ترمب
استطلاع رأي
تشاؤم
الأمريكيون
أسوأ
أسوشيتد برس
مقلق
البيت الأبيض

اقرأ أيضا

Thumbnail
فيسبوك يعترف: الإدمان على الموقع يؤثر على صحتك
Thumbnail
شاهد: تشييع جثمان الشهيد "القعيد" إبراهيم أبو ثريا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم