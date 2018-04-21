مسيرة العودة
السبت 21 أبريل 2018 00:01

استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الجمعة الرابعة لمسيرة العودة

فلسطينيون يشيعون جثمان أحد شهداء احتجاجات "مسيرة العودة" في قطاع غزة
رويترز
استشهد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الجمعة الرابعة لمسيرات العودة الكبرى مما يرفع عدد الشهداء في الأسابيع الماضية إلى 35 فلسطينيا.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن صبيا في الخامسة عشرة من عمره من بين الشهداء في شمال قطاع غزة، بينما أصيب نحو 500 بنيران الاحتلال.

وقال نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، في رسالة على تويتر: "من المخزي إطلاق النار على الأطفال. كيف يمكن لقتل طفل في غزة اليوم أن يساعد في إحلال السلام؟ لا لن يساعد.. إنه يؤجج الغضب ويغذي المزيد من القتل. يجب حماية الأطفال من العنف وليس تعريضهم له".

وبدأت الاحتجاجات في 30 مارس/آذار على طول السياج الحدودي لقطاع غزة، والبالغ 40 كيلومترا، للتأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى منازل أسلافهم التي صادرها الاحتلال مع تأسيس إسرائيل.

ومن المقرر أن تصل الاحتجاجات إلى ذروتها في 15 مايو/أيار ذكرى النكبة الفلسطينية.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن ما يحدث على حدود غزة سيتكرر في أماكن أخرى.

وقال خلال زيارة لأحد المخيمات على الحدود: "أقول لكل أبناء شعبنا: استعدوا للطوفان البشري على كل حدود فلسطين.. داخل الأرض المحتلة وخارج الأرض المحتلة، وأقول للمحتلين إن زمنكم قد ولى".

وتأتي الاحتجاجات في وقت يتنامى فيه الإحباط حيال احتمالات قيام دولة فلسطينية مستقلة. وتوقفت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عدة سنوات فيما توسعت المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة.

كما أجج قرار الرئيس الأمريكي العام الماضي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل غضبا واسعا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحول العالم.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
مسيرة العودة الكبرى
قطاع غزة
شهداء فلسطينيون
حركة حماس
الاحتلال الإسرائيلي

اقرأ أيضا

Thumbnail
عمر الأصفر: كلام ماكرون عن الحجاب ليس سيئا
Thumbnail
مقتل 20 شخصا في غارة جوية للتحالف جنوب غربي اليمن

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم