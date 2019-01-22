الثلاثاء 22 يناير 2019 22:54
استشهاد فلسطيني وجرح 4 آخرين في قصف إسرائيلي لقطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.
التفاصيل:
- كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عرفت الشهيد بأنه "محمود العبد النباهين، 24عاماً، من المسجد الكبير في البريج".
- الكتائب قالت إن النباهين استشهد اليوم الثلاثاء "إثر قصفٍ صهيونيٍ استهدف مرصداً للمقاومة شرق البريج وسط قطاع غزة".
- وزارة الصحة قالت في بيان إن أحد المصابين جراحه خطيرة.
- جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في بيان له إن إحدى دبابته قصفت "موقعا يتبع لحركة حماس، بعد إصابة ضابط بجروح طفيفة".
- في بيان ثان صدر لاحقا، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن فلسطينيا أطلق النار باتجاه جنوده "فأصابت رصاصة خوذة ضابط خلال عمله في المنطقة، وأُصيب الضابط بشكل طفيف وتم اخلاؤه لتلقي العلاج في المستشفى".
- بيان جيش الاحتلال قال إن خمسة أشخاص اقتربوا من "السياج الأمني جنوب قطاع غزة، واجتاز اثنان منهم السياج، ولكنهم عادوا مباشرة الى قطاع غزة".
- الاحتلال أطلق الرصاص وقنابل دخانية شرق البريج بعد اقتحام مجموعة من الشبان السياج وأخذ معدات والعودة للقطاع.
- وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الجيش قرر وقف عمل الآليات الهندسية على حدود قطاع غزة بعد عملية القنص.
- في وقت سابق، أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفتين تجاه مرصد للمقاومة الفلسطينية شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة بعد زعم جيش الاحتلال، تعرّض قواته لإطلاق نار من مقاومين فلسطينيين شمالي قطاع غزة.
- طائرات الاستطلاع تحلق بشكل مكثف في اجواء قطاع غزة منذ الصباح.
- وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان طالب الحكومة الإسرائيلية بوقف تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة وتسديد ضربة قوية لحماس في القطاع فورا، ردا على استهداف الضابط الإسرائيلي.
- إذاعة جيش الاحتلال قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر بالتشاور مع المؤسسة الأمنية وعقاب الأحداث الأخيرة "عدم السماح بنقل الأموال القطرية غداً إلى قطاع غزة".
- الأحد الماضي، وافقت إسرائيل على إدخال وقود قطري خاص بمحطة الكهرباء في غزة وكذلك دخول 15 مليون دولار من قطر مخصصة لدفع رواتب موظفي قطاع غزة وكمساعدات للعائلات الفقيرة في القطاع.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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