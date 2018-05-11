فلسطين المحتلة
الجمعة 11 مايو 2018 18:39

استشهاد فلسطيني وإصابة المئات برصاص الاحتلال على حدود غزة

متظاهرات يتدافعن للغطاء من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات العودة
متظاهرات يتدافعن للغطاء من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات العودة
رويترز
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني (الجمعة) وإصابة المئات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مع بدء فعاليات الجمعة السابعة من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الصحة، في غزة، إن الفلسطيني جبر سالم أبو مصطفى (40 عاما) استشهد بعد تعرضه للرصاص الحي في منطقة الصدر على حدود مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة إن 36 مواطناً فلسطينياً، أصيبوا (الجمعة) بجراح مختلفة وبالاختناق، جرّاء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

ويتوافد الفلسطينيون، نحو مخيمات "العودة" (الخمسة)، للمشاركة بالجمعة السابعة من مسيرة العودة، والتي أطلقت عليها الهيئة الوطنية العليا للمسيرة اسم "جمعة الإعداد والنذير".

وبدأت مسيرات العودة، في 30 من مارس/آذار الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرة العودة ذروتها في 14-15 من مايو/أيار الجاري (ذكرى قيام دولة إسرائيل، والمعروف بالنكبة عند العرب والمسلمين والفلسطينيين)، تحت اسم "مليونية العودة".

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
فلسطين المحتلة
مسيرات العودة الفلسطينية
ذكرى النكبة
إسرائيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي
المقاومة الفلسطينية
قطاع غزة

اقرأ أيضا

Thumbnail
بريطانيا: الزفاف الملكي سيرفع استهلاك الكهرباء
Thumbnail
دعاة على أبواب جهنم؟

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم