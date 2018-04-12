غزة
الخميس 12 أبريل 2018 09:55

استشهاد فلسطيني في غارة للاحتلال على غزة

فلسطينيون يشيعون جثمان أحد شهداء احتجاجات "مسيرة العودة" في قطاع غزة
رويترز
استشهد فلسطيني في قصف للاحتلال الإسرائيلي مواقع للمقاومة وسط غزة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 33 منذ انطلاق مسيرة العودة في الثلاثين من الشهر الماضي.

وقال الاحتلال الإسرائيلي إن الضربة نفذت ردا على تفجير استهدف مركبة عسكرية على حدود غزة يوم الأربعاء ولم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الغارات استهدفت موقعي تدريب يتبعان لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسط قطاع غزة ما خلف أضرارا مادية.

ويستعد الجانبان لمظاهرات فلسطينية على حدود غزة يوم الجمعة في الجولة الثالثة من الاحتجاجات الأسبوعية المقرر أن تصل إلى ذروتها في منتصف مايو أيار في الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل أو ما يطلق عليها الفلسطينيون ذكرى "النكبة".

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
غارة إسرائيلية
قطاع غزة
مسيرة العودة الكبرى
الاحتلال الإسرائيلي
استشهاد

اقرأ أيضا

Thumbnail
رويترز: ترمب طلب من الملك سلمان سرعة إنهاء الأزمة الخليجية
Thumbnail
شاهد: ريال مدريد يقضي على أحلام يوفنتوس ويتأهل لنصف نهائي أبطال أوربا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم