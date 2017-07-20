فلسطين المحتلة
الخميس 20 يوليو 2017 22:32

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية (الخميس).

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الضحية حاول طعن جنديين إسرائيليين في الضفة الغربية وإن جنود الاحتلال أطلقوا النار عليه.

ووقع الحادث في وقت تواجه فيه إسرائيل غضبا فلسطينيا متصاعدا بسبب انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى ووضع أجهزة للكشف عن المعادن عند مداخل المسجد.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن السلطات الإسرائيلية أبلغتها بهوية الشاب القتيل، وهو محمد حسين أحمد تنّوح (26 عاما)، وهو من سكان بلدة تقّوع جنوب بيت لحم.

وعقب استشهاد تنوح اشتبكت قوات الأمن الإسرائيلية مع فلسطينيين في بلدة تقوع القريبة من بيت لحم بالضفة الغربية.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
فلسطين المحتلة
القدس
المسجد الأقصى المبارك
المقدسيون
المرابطون بالأقصى
جيش الاحتلال الإسرائيلي
استشهاد فلسطيني
بوابات إلكترونية

اقرأ أيضا

Thumbnail
أردوغان يطالب الرئيس الإسرائيلي بدخول المسلمين للأقصى دون قيود
Thumbnail
اختفاء ستة طلاب من بوروندي بعد مسابقة للروبوت في واشنطن

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  4. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  5. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب