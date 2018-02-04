الأراضي الفلسطينية المحتلة
الأحد 4 فبراير 2018 10:15

استشهاد فلسطيني بجنين والاحتلال يفشل في اعتقال "جرار"

اقتحام سابق من قوات الاحتلال لأحد الأحياء بالضفة الغربية
رويترز - أرشيف
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ليل السبت، عن استشهاد الشاب أحمد سمير أبو عبيد (19 عاماً)، الذي أصيب، مساء أمس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في جنين شمالي الضفة الغربية.

وكان الشاب نقل إلى مستشفى جنين الحكومي في حالة بالغة الخطورة جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه خلال عملية عسكرية نفذها الاحتلال، ليعلن عن استشهاده لاحقًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إن الشاب الشهيد من الحاره الشرقية في مدينه جنين واستشهد في المواجهات التي اندلعت على مثلث الشهداء جنوبي جنين، والذي يبعد عن بلدة برقين مسافه 5 كيلومترات تقريبًا.

وفشلت قوات الاحتلال في اعتقال المقاوم الفلسطيني أحمد نصر جرار الذي تطارده منذ نحو شهر، وذلك بعد اقتحام بلدة برقين، ويتهم الاحتلال جرار بقتل مستوطن قرب مدينة نابلس (شمال الضفة) في التاسع من الشهر الماضي.

وذكر مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الساق، فيما أصيب ستة آخرون بأعيرة معدنية، وعدد آخر بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي جرت في بلدة ووادي برقين.

وانسحبت قوات الاحتلال بعد فشلها في الوصول لأحمد جرار واعتقلت 5 من أقاربه، بعد 6 ساعات من عملية عسكرية موسعة ومفاجئة، هي الثانية لها خلال 24 ساعة في بلدة برقين غربي جنين، داهمت خلالها العديد من المنازل.

وأصيب 21 مواطنًا فلسطينيًا اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، غربي مدينة جنين (شمال القدس المحتلة)، عقب اقتحام منطقة برقين والشروع بتفتيش وهدم منازل فلسطينية.

المصدر
وكالة الأنباء الفلسطينية
المركز الفلسطيني للإعلام
كلمات مفتاحية
جنين
الضفة الغربية المحتلة
أحمد جرار
مقاوم فلسطيني
استشهاد
شاب فلسطيني
شهيد
فشل
اعتقال
عملية عسكرية موسعة

اقرأ أيضا

Thumbnail
وزير التجارة المصري يلتقي وفدا من رجال الأعمال الأتراك
Thumbnail
أوما ثورمان تتهم المنتج هارفي واينستين بالاعتداء الجنسي

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم