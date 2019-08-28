الأربعاء 28 أغسطس 2019 00:15
استشهاد فلسطينيين اثنين جراء انفجار بقطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، الثلاثاء، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث جراء انفجار وقع غربي مدينة غزة.
ما القصة؟
- وزارة الصحة الفلسطينية: استشهد فلسطينيين، وأصيب آخر بجراح خطيرة، دون تحديد طبيعة الانفجار على الفور.
- وزارة الصحة: الطواقم الطبية تتعامل مع 3 إصابات وصلت لمجمع الشفاء الطبي جراء الانفجار.
*وزارة الصحة الفلسطينية-قطاع غزة||*— د.أشرف القدرة (@press221) August 27, 2019
🚨استشهاد 2 من المواطنين واصابة مواطن ثالث بجراح خطيرة غرب غزة
- أعلنت وزارة الداخلية في القطاع: "وقوع انفجار قرب مفترق الدحدوح في مدينة غزة، والأجهزة المختصة تقوم بالمتابعة".
- قال شهود عيان إن انفجار وقع في منطقة تل الهواء غربي مدينة غزة.
قال شهود عيان إن دراجة نارية انفجرت وعليها شخصان بينما كانت تمر بنقطة تفتيش للشرطة.
لم يتضح ما إذا كان الراكبان بين الثلاثة الذين قال شهود إن واحدا على الأقل منهم من المارة.
قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي عادة ما يستهدف سيارات عناصر المقاومة الفلسطينية بضربات جوية، إنه لا علم له بأي ضلوع للجيش في الحادث.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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