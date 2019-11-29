الجمعة 29 نوفمبر 2019 22:30
استشهاد فتى في غزة برصاص الاحتلال ومطالبات أممية بالتحقيق
استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخر الجمعة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل.
التفاصيل
- أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: فهد محمد وليد الأسطل (16 عاما) استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب آخر بجراح على حدود الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
- طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين: أحيا متظاهرون اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمخيم العودة شرق خان يونس بأعداد واسعة، وأكدوا تمسكهم باستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار.
تحقيق أممي
- جيمي مكغولدري، المنسق الأممي الإنساني بفلسطين، دعا إلى تحقيق مستقل ونزيه في ضحايا هجمات إسرائيل على غزة.
- وفي حوار مع منصة "أخبار الأمم المتحدة" الإعلامية، الجمعة، قال مكغولدري: "قتل 34 شخصا في غزة ومن بين هؤلاء ثمانية أطفال وعشرون امرأة"، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع بين يومي 12 و14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
- مكغولدري: "أعتقد من الواضح أن هناك مأساة كبيرة هناك، قتلت عائلة بأكملها في واحدة من الهجمات".
- مكغولدري: "أعتقد أنه يجب إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه الأحداث".
خلفيات
- انطلقت "مسيرات العودة" في مارس/آذار 2018.
- قتل مذاك نحو 348 فلسطينيا معظمهم خلال هذه الاحتجاجات على الحدود.
- يطالب المشاركون في المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع المستمر منذ أكثر من عقد، وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي التي هجروا منها عام 1948.
- وشن الاحتلال الإسرائيلي ثلاث حروب منذ عام 2008 على القطار المحاصر فضلا عن الغارات والاعتداءات.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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