قطاع غزة
الجمعة 29 نوفمبر 2019 22:30

استشهاد فتى في غزة برصاص الاحتلال ومطالبات أممية بالتحقيق

الشهيد الفلسطيني فهد محمد وليد الأسطل
الشهيد الفلسطيني فهد محمد وليد الأسطل
الأناضول
استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخر الجمعة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل.
التفاصيل
  • أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: فهد محمد وليد الأسطل (16 عاما) استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب آخر بجراح على حدود الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
  • طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين: أحيا متظاهرون اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمخيم العودة شرق خان يونس بأعداد واسعة، وأكدوا تمسكهم باستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار.   

 

 

 

تحقيق أممي
  • جيمي مكغولدري، المنسق الأممي الإنساني بفلسطين، دعا إلى تحقيق مستقل ونزيه في ضحايا هجمات إسرائيل على غزة.
  • وفي حوار مع منصة "أخبار الأمم المتحدة" الإعلامية، الجمعة، قال مكغولدري: "قتل 34 شخصا في غزة ومن بين هؤلاء ثمانية أطفال وعشرون امرأة"، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع بين يومي 12 و14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
  • مكغولدري: "أعتقد من الواضح أن هناك مأساة كبيرة هناك، قتلت عائلة بأكملها في واحدة من الهجمات".
  • مكغولدري: "أعتقد أنه يجب إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه الأحداث".
خلفيات
  • انطلقت "مسيرات العودة" في مارس/آذار 2018.
  • قتل مذاك نحو 348 فلسطينيا معظمهم خلال هذه الاحتجاجات على الحدود.
  • يطالب المشاركون في المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع المستمر منذ أكثر من عقد، وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي التي هجروا منها عام 1948.
  • وشن الاحتلال الإسرائيلي ثلاث حروب منذ عام 2008 على القطار المحاصر فضلا عن الغارات والاعتداءات.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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قطاع غزة
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الاحتلال الإسرائبلي

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