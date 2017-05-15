الاثنين 15 مايو 2017 22:06
استشهاد صياد فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة
استشهد صياد فلسطيني متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتقل ستة آخرون، اليوم الاثنين، في أحدث سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين ببحر قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية وطبية إن الصياد "محمد بكر" من سكان مخيم الشاطئ، استشهد بعد إصابته بجروح خطيرة صباح الاثنين جراء استهدافه برصاص البحرية الإسرائيلية.
وكانت الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار بكثافة صوب مراكب الصيادين شمال قطاع غزة قبل أن تهاجم مركبا تعود ملكيته لأحد الصيادين وتعتقل ستة من أبنائه.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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