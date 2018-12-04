الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 09:13
استشهاد شاب فلسطيني "معاق" برصاص الاحتلال شمالي الضفة
استشهد شاب فلسطيني يعاني من إعاقة عقلية، فجر الثلاثاء، برصاص جيش الجيش الإسرائيلي، في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب شهود عيان ومصدر طبي.
التفاصيل:
- نقلت وكالة الأناضول عن مصدر طبي في مستشفى ثابت ثابت (حكومي) أن الشاب محمد حسام حبالي (22 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجرا.
- المصدر أوضح أن حبالي فارق الحياة في اللحظات الأولى لوصوله لقسم الطوارئ، إثر إصابته بالرصاص الحي في الرأس.
- قال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت بين قوة عسكرية إسرائيلية وشبان في الحي الغربي من مدينة طولكرم، عقب مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.
- الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين.
- نقلت الأناضول عن الناشط في مدينة طولكرم، سامي الساعي، أن حبالي من ذوي الاحتياجات الخاصة (معاق عقليا)، وقد أصيب خلال وجوده بالقرب من منزله حيث اندلعت المواجهات.
- نعت حركة فتح الفلسطينية الشهيد، ودعت للمشاركة في تشييع جثمانه اليوم الثلاثاء.
المصدر
الأناضول
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