فلسطين
الجمعة 12 مايو 2017 18:53

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال
أرشيف
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة استشهاد شاب  فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات في قرية النبي صالح في وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة" إن الشاب سبا نضال عبيد (20 عاما) أصيب بالرصاص الحي في صدره، واخترقت الرصاصة قلبه، وعملت الطواقم الطبية على إنعاش قلبه بعد أن كان متوقفاً، ولكن حالته كانت حرجة للغاية فاستشهد".

وجرت مواجهات النبي صالح إثر مسيرة دعم للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ أكثر من 25 يوماً.         

     

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
شاب فلسطيني
استشهاد
الاحتلال الإسرائيلي

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: نقل ضريح أثري في تركيا عمره أكثر من 550 عاما
Thumbnail
شاهد: جنازة حاشدة لشاب مصري بالكويت استجابة لنداء والدته

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة