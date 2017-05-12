الجمعة 12 مايو 2017 18:53
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات في قرية النبي صالح في وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الصحة" إن الشاب سبا نضال عبيد (20 عاما) أصيب بالرصاص الحي في صدره، واخترقت الرصاصة قلبه، وعملت الطواقم الطبية على إنعاش قلبه بعد أن كان متوقفاً، ولكن حالته كانت حرجة للغاية فاستشهد".
وجرت مواجهات النبي صالح إثر مسيرة دعم للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ أكثر من 25 يوماً.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية