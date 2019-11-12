الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 11:42
استشهاد أبرز القادة الميدانيين لحركة الجهاد بغزة.. آخر التطورات
أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بغزة، استشهاد القيادي الميداني البارز بهاء أبو العطا وزوجته، بغارة إسرائيلية استهدفت منزله بحي الشجاعية، فجر اليوم الثلاثاء.
وتوعدت الحركة برد مزلزل، وقالت إنها استهدفت برشقة صاروخية مستوطنات سديروت وأسدود والخضيرة المتاخمة لقطاع غزة.
كما أعلنت حركة الجهاد أن غارة إسرائيلية استهدفت منزل القيادي في الحركة أكرم العجوري بدمشق أسفرت عن استشهاد ابنه.
وأكدت الحركة أن ما حدث اليوم هو بمثابة إعلان حرب من قبل الاحتلال ضد الفلسطينيين، مشددة على أن هناك قرار لدى المقاومة بتصعيد الرد على العدوان الإسرائيلي.
من ناحيته، أعلن جيش الاحتلال عملية اغتيال أبو العطا في غزة تمت بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع نفتالي بينيت.
أبرز التطورات.. لحظة بلحظة
- خالد البطش: لا خيار أمام حركة الجهاد الإسلامي سوى المواجهة بعد اغتيال أبو العطا.
- عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي خالد البطش: نتنياهو سيدفع الثمن غاليًا بعد اغتيال بهاء أبو العطا.
- مراسل الجزيرة: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تعزيز منظومة القبة الحديدية ويمدها بمزيد من الصواريخ الاعتراضية.
- مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية توسع قصفها للبلدات الإسرائيلية وصفارات الإنذار تدوي في موديعين غربي القدس.
- الناطق باسم حماس: إذا ارتكب الاحتلال مزيدا من الجرائم فستقوم المقاومة بتوسيع ردها.
- الناطق باسم حماس: الرد على جريمة الاحتلال بدأ منذ صباح اليوم وهو متواصل.
- الناطق باسم حماس: طبيعة الرد وحجمه تحدده القوى العسكرية للفصائل الموجودة على الأرض.
- الناطق باسم حماس: الرد يجب أن يكون رادعا للاحتلال ويوازي الجريمة ويمنع تكرارها.
- الناطق باسم حماس: ننسق مع جميع فصائل المقاومة الفلسطينية بشأن الرد على جرائم الاحتلال.
- الناطق باسم حماس: تخطئ إسرائيل عندما تعتقد أن الاستمرار في سياسة الاغتيالات سينجح في قهر المقاومة.
- الناطق باسم حماس: ما جرى اليوم هو استمرار لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الشعب الفلسطيني.
- مراسل الجزيرة مباشر: المقاومة الفلسطينية تطلق عدة صواريخ باتجاه مطار بن غوريون الإسرائيلي.
- مراسل الجزيرة: صواريخ جديدة أطلقتها المقاومة الفلسطينية باتجاه مناطق إسرائيلية.
- مراسل الجزيرة: إغلاق المدارس وفتح الملاجىء في وسط وجنوب إسرائيل.
- المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: تم رصد أكثر من 50 صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
- تشييع جثمان الشهيد بهاء أبو العطا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الذي استشهد اليوم في غارة إسرائيلية.
- مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد: هناك قرار لدى المقاومة الفلسطينية بتصعيد الرد على العدوان الإسرائيلي.
- مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد: ما حدث اليوم هو بمثابة إعلان حرب من قبل الاحتلال ضد الفلسطينيين.
- المجلس الوزراي والأمني المصغر الإسرائيلي يبدأ اجتماعًا طارئًا لبحث التطورات الميدانية في غزة.
- تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في سماء قطاع غزة.
- مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مبنى سكنيًا غرب مدينة غزة.
- مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تقصف أحد المقرات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية شمال قطاع غزة.
- مراسل الجزيرة: جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق كافة معابر غزة ويعيد إغلاق المجال البحري قبالة القطاع ل6 أميال.
- مراسل الجزيرة: إصابة مباشرة لمنزل في مدينة سديروت الإسرائيلية بقصف صاروخي من غزة.
- مراسل الجزيرة: حالة التأهب والاستنفار تتوسع لتشمل منطقة تل أبيب الكبرى.
- مراسل الجزيرة: تعليق الدراسة في تل أبيب ومدن أخرى تقع في ضواحيها الجنوبية إثر استهدافها برشقات صاروخية.
- مراسل الجزيرة: دوي صفارات الإنذار في الضواحي الجنوبية لتل أبيب.
- سرايا القدس تقول إنها استهدفت مدينة تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة.
- حركة الجهاد: غارة إسرائيلية استهدفت منزل القيادي في الحركة أكرم العجوري بدمشق أسفرت عن استشهاد إبنه.
- تعزيزات أمنية إسرائيلية وإجراءات استثنائية في المستوطنات والمناطق الواقعة بعمق 40 كيلومترا من غزة.
- المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في اسرائيل يعقد اليوم جلسة في أعقاب الغارة على غزة.
- سرايا القدس تقول إنها استهدفت سديروت وأسدود والخضيرة برشقة صاروخية.
- حركة حماس: العدو يتحمل كل التبعات والنتائج المترتبة على التصعيد العسكري واستهداف قيادي في سرايا القدس.
- جيش الاحتلال الإسرائيلي: عملية اغتيال أبو العطا في غزة تمت بموافقة رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع نفتالي بينيت.
- سرايا القدس تعلن رفع حالة الجهوزية في صفوفها وتؤكد أن الرد لن يكون له حدود.
- سرايا القدس تعلن استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته وتتوعد برد "مزلزل".
- مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يغلق طرقا عدة في المناطق القريبة من قطاع غزة.
- مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي في أسدود ومدن إسرائيلية آخرى على ساحل المتوسط.
- مراسل الجزيرة: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة حتى إشعار آخر.
- مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية تجاه بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.
- سرايا القدس تعلن استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.
- مراسل الجزيرة: استشهاد فلسطينييْن وإصابة 3 آخرين جراء انفجار استهدف منزل قيادي بالمقاومة شرقي مدينة غزة.
- جيش الاحتلال الإسرائيلي: عملية للجيش وجهاز الأمن استهدفت مبنى بداخله أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في غزة.
- مراسل الجزيرة: استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء الانفجار في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
- مراسل الجزيرة: تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية بعد انفجار استهدف منزل قيادي بالمقاومة شرقي غزة.
- مراسل الجزيرة: الانفجار بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة استهدف منزل قيادي في المقاومة الفلسطينية.
- مراسل الجزيرة: دوي انفجار قوي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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