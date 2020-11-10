السعودية
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 22:25

استخراج 230 مسمارًا من بطن مريض في السعودية (صور)

المسامير المستخرجة من معدة المريض
المسامير المستخرجة من معدة المريض
مواقع التواصل
أعلن فريق طبي سعودي إجراء جراحة ناجحة لاستخراج 230 مسمارًا، وقطع زجاج من بطن مريض، بلعها جراء إصابته بحالة نفسية.

وقال الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة السعودية، في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء: "أسهم بفضل الله تدخل طبي ناجح في إنقاذ حياة مريض بمستشفى شرق جدة، عبر استخراج 230 مسمارًا وقطع زجاج من بطنه".

وأضاف الحساب أن المريض كان يعاني آلامًا وانتفاخًا في البطن، وقد أظهرت الفحوصات الإكلينيكية والإشعاعية وجود عدد كبير من المسامير داخل معدة المريض.

وتعجّب عدد كبير من كيفية تحمل المريض هذا العدد الكبير من المسامير، وأجريت الجراحة تحت تخدير عام عن طريق شق جراحي.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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