الأحد 8 سبتمبر 2019 14:38
استخراج أدوات طعام وخاتم وفرش أسنان من معدة شاب مصري (صور)
استخرج أطباء مصريون، مجموعة من أدوات الطعام المعدنية وخاتما ذهبيا وفرش أسنان من أمعاء شاب، قال إعلام محلي إنه يعاني من ضمورفي المخ.
التفاصيل:
- أفادت البوابة الإلكترونية لصحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة أن "فريقًا جراحيًا بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة (شمال/ حكومي)، تمكن من استخراج عدد كبير (لم تحدده) من أدوات المائدة (ملاعق وشوك)، بالإضافة إلى خاتم ذهبي وسلاسل وفرش أسنان داخل أمعاء شاب".
- لم توضح الصحيفة سبب ابتلاع الشاب البالغ من العمر 20 عامًا هذه الأدوات.
- نقلت الصحيفة أستاذ جراحة الجهاز الهضمي بالجامعة، أن المريض يعانى ضمورا بالمخ، ووصل إلى المركز وهو يعاني آلاما شديدة بالبطن، تزامن معها شكوى الأم من فقدان أدوات المائدة، وعدد من الخواتم والسلاسل.
- الطبيب أوضح أنه بالفحص الطبي بالمنظار والأشعة "تبين وجود أجسام غريبة فتم عمل استكشاف جراحي واستخراج عدد من الملاعق والشوك، وخاتم ذهب، وسلاسل وفرش أسنان".
- الطبيب أكد أن المريض خرج من غرفة العمليات وحالته مستقرة حاليا.
- في مداخلة هاتفية على قناة فضائية مصرية أوضح أستاذ الجهاز الهضمي بكلية الطب بجامعة المنصورة أن الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعيش وسط عائلة وهو أكبر أخوته الأربعة، لافتا إلى أن هذا الشاب لا يعتبر مسؤولا عما حدث له.
المصدر
الجزيرة مباشر
صحف مصرية