الجمعة 5 يونيو 2020 18:45
استجابة سريعة من السفارة المصرية لمواطنة مقيمة في المالديف.. ما القصة؟
استجابت السفارة المصرية في سريلانكا لطلب مواطنة مصرية في المالديف، في الحصول على دواء لحماياتها من فقدان البصر.
وأرسلت آية رضوان، التي تقيم في المالديف خطابًا إلى السفارة المصرية في سريلانكا تطلب منها إرسال نوع معين من قطرات العين لا يوجد في المالديف.
وتعاني آية من مرض المياه الزرقاء، مما يهددها بفقد البصر في حالة عدم حصولها على العلاج اللازم.
وقامت السفارة المصرية في سريلانكا، والتي تمثل مصر في المالديف أيضا، بإرسال الدواء اللازم إلى آية على الفور مع خطاب بتمني الشفاء لها.
المصدر
الجزيرة